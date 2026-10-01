Profissionais de Educação Física são homenageados em sessão solene

A Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul realizou nesta quarta-feira, 30 de setembro, uma sessão solene em homenagem ao Dia do Profissional de Educação Física de 2026.

O presidente Maicon Canato presidiu a cerimônia que reconheceu a atuação da categoria na promoção da saúde, do esporte, da educação e da qualidade de vida.

Também fizeram parte da Mesa e uso da palavra o diretor de Esportes André Leoni, o professor de Educação Física e ex-vereador Francisco Maldonado João (Professor Kiko), o chefe de equipe do departamento de Esportes José Luís dos Santos e Marcelo Siqueira delegado do CREF4/SP.

Durante a solenidade conduzida pelo cerimonialista Maicon Alcântara, foi destacado que o trabalho desses profissionais vai além da prática esportiva, envolvendo prevenção de doenças, inclusão, formação cidadã e acompanhamento de diferentes públicos, de crianças a idosos.

Receberam a Medalha do Mérito da Educação Física Fabiana Cristina da Silva Fiorete, Marina Molina Bufo, Juliano Garcia, Alexandre Medre Marti, Fábio Augusto Junqueira Fontão, Marina Maria Gonçalves Francisco e Mateus Giovanelli João.

O professor Sérgio Fernando Baís recebeu a Comenda Benemérita, em reconhecimento à sua trajetória de 37 anos dedicada ao esporte e à educação no município.

A solenidade foi realizada em cumprimento à Lei nº 5.129/2025, de autoria do vereador Maicon Canato que instituiu a data no calendário municipal.

Além da maioria dos vereadores presentes, prestigiaram as homenagens familiares dos homenageados e demais convidados. A cerimônia foi transmitida pelo canal da Câmara através do YouTube.

Fotos: Câmara Municipal