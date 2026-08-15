Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu Rosentina Estela Marcelino Garrido, aos 64 anos de idade, no dia 7 de agosto. Deixou as filhas Giovana e Graziela; e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 7, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Sebastiana Mortais, aos 81 anos de idade, no dia 7 de agosto. Residia em São João da Boa Vista; era irmã do vargengrandense Ângelo Mortais, falecido há cinco meses atrás. Deixou o marido Manoel; o filho Fábio e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 8, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Jurema Ferreira Mouro, aos 77 anos de idade, no dia 9 de agosto. Residia na Vila Santana; deixou filhas; genros; e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 9, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Laércio Bento, aos 69 anos de idade, no dia 10 de agosto. Residia no bairro Resedás em São João da Boa Vista; deixa sua companheira; irmãos e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 11, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Tamires Melo Simões Finotti, aos 38 anos de idade, no dia 11 de agosto. Residia em Mogi Guaçu; deixou o marido Alexandre Finotti; o filho Víctor; as irmãs Kaleandra, Bruna e Andressa; cunhados e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado em Mogi Guaçu.

Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelo WhatsApp (19) 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.

Falecimento em Itobi

Faleceu Antônio Ribeiro, aos 91 anos de idade, no dia 10 de agosto. Deixou os filhos Luiz Antônio, Fátima e José Francisco; noras; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 11, no Cemitério Municipal de Itobi.

Falecimento em São Sebastião da Grama

Faleceu Pedro José Melchiori Filho, aos 76 anos de idade, no dia 11 de agosto. Seu sepultamento foi realizado no dia 12, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.