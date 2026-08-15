Moradores do Jardim Ferri reivindicam melhorias no bairro

Essa semana repercutiu nas redes sociais um post de Regina da Costa, onde ela denunciava que alguns moradores do Jd. Ferri não estariam tendo o devido cuidado com o lixo que é descartado na área verde da Prefeitura Municipal localizada no bairro, onde ela exerce a função de cuidar do local através do Programa Adote Um Bem Público da administração municipal.

Maria Regina da Costa, 47 anos, morou durante 17 anos no bairro (hoje ela mora nas proximidades) e em novembro de 2021, na gestão do então prefeito Amarildo Duzi Moraes, assumiu o compromisso de cuidar da área verde localizada na Rua Carino José Bernardes, com o objetivo de recuperar e zelar pelo espaço, uma área institucional onde está contida uma área verde de 3.000m2 e outra de 1.886m2.

Além do campinho existente no local, ao lado também foi construída pela prefeitura municipal há alguns anos, a pista de skate do bairro, atualmente abandonada como disseram os moradores.

Segundo informou em entrevista à Gazeta de Vargem Grande, Regina fez o vídeo cobrando os moradores do bairro uma colaboração maior, no sentido de deixar o local sem sujeira. “Havia muito lixo esparramado naquele dia, segunda-feira, como fraldas descartadas, restos de comida, dentre outros. Fiquei indignada e o vídeo impactou um pouco, pois é a própria comunidade que deveria cuidar deste local”, afirmou.

Fotos: Reportagem

Regina costuma fazer vídeos do seu dia a dia, postando nas redes. Ela trabalha com decoração de festa, onde diz que está em processo de aperfeiçoamento, mas é na função de faxineira que ela ganha seu sustento também.

Relatou que conseguiu na época em que morava perto da área verde, fazer o campinho para as crianças do bairro terem mais lazer. Afirmou que vários moradores já se preocupavam com a área, plantando as árvores e zelando do mesmo. Explicou que a lixeira existente no local foi colocada pela prefeitura municipal com a finalidade de se evitar que jogassem lixo no campinho.

“Mas precisa melhorar a lixeira, ela está muito baixa e os cachorros pegam os sacos de lixo e ajudam a espalhar”, comentou, dizendo que o diretor de Esportes André Leoni esteve esta semana no local e ficou de melhorar o equipamento que recolhe o lixo deixado pelos moradores.

Dentre outras reivindicações atendidas, houve a ligação de água, o campinho ganhou alguns bancos de madeira dos moradores, e em breve será instalado um balanço para as crianças brincarem. Porém, segundo ela, o que os moradores mais estão querendo é uma sala de ginástica. Ela já fez o pedido junto à Prefeitura e está aguardando ser atendida.

Abandono da pista de skate



Durante a entrevista, alguns moradores também se pronunciaram a respeito da área e reclamaram muito do estado de abandono da pista de skate construída ao lado. O local que poderia ser melhor utilizado pelas crianças e adolescentes, sofre com a falta de iluminação, que foi retirada pelo poder público e também com a falta de manutenção da pista, hoje com vários buracos que não permitem seu uso com segurança.

“Temos crianças que frequentam a pista, ficam à noite, falta a presença do poder público. Tememos que possa acontecer alguma coisa com estas crianças, pois também adultos frequentam o mesmo local e pode acontecer algo mais grave”, comentou uma moradora próxima à pista de skate, que segundo ela, por estar abandonada, também é usada por pessoas que utilizam drogas.

Os moradores pedem com urgência que os vereadores que moram nas imediações do Jd. Ferri, intervenham junto ao Executivo para que um plano de recuperação da pista de skate e também melhorias no campinho sejam feitas, o que beneficiaria centenas de moradores e também as crianças do bairro, um dos mais carentes de Vargem e que precisa da presença do poder público municipal.