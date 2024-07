Romaria de Sant’Ana – Orgulho de Vargem Grande do Sul

Denise Canal

Nosso município teve início em 1890, com 1.319 habitantes. Pequeno, mas formado por pessoas religiosas, tementes a Deus e de fé inabalável, pois antes essa data já haviam construído uma pequena capela onde eram celebradas, esporadicamente, missas e celebrações religiosas. Assim, foi crescendo a cidade e, com ela, a religiosidade do povo. Surgiram, então, mais Igrejas para comportarem a população que também crescia e, tendo como centro, a Igreja Matriz de Sant’Ana.



Todos os anos, os sacerdotes celebravam a novena de Sant’Ana, muito participada pelos fiéis, com encerramento no dia da Padroeira.

No ano de 1975, por ocasião da novena que fechava as festividades da nossa Padroeira, no dia 26 de julho, deu início à primeira Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana, comemorando o aniversário da cidade – 101 anos!

Desde sua primeira participação em 1975, a Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana vem crescendo em número de participantes, beleza e devoção. Ela traz o Estandarte à sua frente, acompanhado por cavaleiros e seus cavalos devidamente aparelhados, carros de boi, carroças e charretes. Hoje contamos com a participação, não só da cidade, como de toda a região.



Para nós, vargengrandenses, esta data comemorada no último domingo de julho com o encerramento da novena, é a resposta de Deus ao incentivo de união, confraternização, amor ao próximo e alegria de nossa conversão!

Nosso muito obrigado aos sacerdotes e equipe de frente que, sempre presentes, auxiliam na formação e execução de tão expressivo e importante evento que marca o dia de nossa Padroeira!