Escondia drogas em cima de guarda-roupa e foi preso

A Polícia Militar foi acionada na quarta-feira, dia 15, por volta das 13h, em uma fazenda na rodovia que liga Vargem Grande do Sul à Casa Branca para atender uma ocorrência de tráfico de drogas. Segundo o informado, havia drogas e uma balança de precisão no local.

Os policiais bateram na porta e um rapaz saiu da casa pela porta dos fundos. Ao ver os policiais, voltou para dentro e questionou sua mãe e seu padrasto sobre quem o teria denunciado. O rapaz colocou a mão na cabeça e foi em direção da equipe, dizendo que “a casa tinha caído” e que os policiais poderiam levá-lo preso.

Entregou a balança digital que estava no bolso da sua blusa. O padrasto autorizou a entrada dos policiais na casa e pegou uma sacola que estava em cima do guarda roupas do quarto do casal e entregou à equipe.

Os PMs constataram que havia 24 porções embaladas, aparentando ser cocaína, e mais uma porção maior também da droga, totalizando 62 gramas, bem como diversas embalagens vazias.

Foi dada voz de prisão ao rapaz pelo crime de tráfico de drogas. A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil, onde a droga e a balança foram apreendidas. O rapaz permaneceu preso.

Foto Polícia Militar