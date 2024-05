Doações arrecadadas pela Etec irão para o RS na próxima semana

Devido às enchentes que invadiram o Rio Grande do Sul nas últimas semanas, a Escola Técnica Estadual (Etec), do Centro Paula Souza de Vargem Grande do Sul, realizou uma campanha solidária em prol das famílias do Rio Grande do Sul. As doações foram entregues no Fundo Social nesta quinta-feira, dia 16, e serão enviadas ao Rio Grande do Sul na próxima semana.



Além de alunos, muitas pessoas da comunidade doaram alimentos não perecíveis, água potável em fardo ou galão de 5 litros e produtos de higiene pessoal.

De higiene pessoal, foram arrecadados 397 sabonetes, 323 pastas de dentes, 30 absorventes, 15 shampoos, 24 escovas de dentes, 7 fraldas, 9 lenços umedecidos, 1 fio dental, 49 papéis higiênicos e 6 pentes.

A Etec também recebeu produtos de limpeza/uso doméstico, sendo 12 luvas, 13 detergentes, 11 esponja de aço, 19 unidades de sabão em barra, 12 toucas descartáveis, 1 sabão em pó, 1 aparelho de barbear, 2 desinfetante, 1 álcool e 4 caixas de fósforos.

Com relação a alimentos, foram doados 88 pacotes de macarrão, 53 latas de óleo, 34 pacotes de feijão, 17 de fubá, 11 de café, 27 de farinha de trigo e 15 de sal. Também receberam 5 sardinhas enlatadas, 17 extratos de tomate, 5 molhos de tomate, 1 milho em lata, 1 lentilha, 1 ervilha em lata, 6 pacotes de açúcar refinados, 26 de açúcar, 45 de arroz, 63 de bolacha, 5 de farinha de milho, 19 de leite em pó, 1 goiabada, 4 vinagres e 9 caixas de leite com 12 unidades cada. De água, a Etec arrecadou 995 litros, distribuídos entre garrafas de 10, 1,5 ou 5 litros e 510 ml.

Foram arrecadadas roupas infantis feminino e masculino. De feminino, serão doados 39 blusas de frio, 60 blusas, 35 calças, 26 shorts, 12 vestidos e 9 shorts. De masculino, a Etec recebeu 32 blusas de frio, 58 blusas, 23 calças e 50 bermudas. Também receberam 59 unidades de kit infantil.

A Etec arrecadou roupas para homens e mulheres adultos. De roupa feminina, conseguiram 96 blusas de frio, 323 blusas, 90 calças, 82 shorts, 43 vestidos, 27 saias e 31 sutiãs. De roupa masculina, foram doados 22 blusas de frio, 103 blusas, 13 calças e 45 bermudas.

