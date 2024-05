Kethy Oliveira marca presença no Rio Pardo Exposhow

A cantora vargengrandense Kethy Oliveira foi convidada para compor o time de apresentadores do Rio Pardo Exposhow, em São José do Rio Pardo.

Kethy esteve presente no primeiro final de semana e também marcará presença no segundo fim de semana do rodeio riopardense, um dos mais conhecidos e prestigiados da região, que teve início no dia 10 e chega ao fim neste domingo, dia 19. Kethy já foi apresentadora da Festa da Batata, de Vargem Grande do Sul, e também Festa do Peão de Barretos, e tem se consolidado cada vez mais no ramo.