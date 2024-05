CMEC realizou feira especial para o Dia das Mães

O Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC) de Vargem Grande do Sul, que tem a vereadora Danutta de Figueiredo Falcão Rosseto como presidente, realizou uma feira com mulheres empreendedoras para o Dia das Mães, na quinta-feira, dia 9, na Sociedade Brasileira Beneficente (SBB). O evento aconteceu em parceria com a Associação Comercial e Industrial (ACI), na SBB, e muitas pessoas estiveram presentes prestigiando o evento.

O objetivo da feira foi incentivar as compras para o Dia das Mães com empreendedoras locais. Na ocasião, estiveram presentes 31 empreendedoras de vários ramos diferentes, como semijoias, roupas, artesãs de diversos nichos, velas e saboaria, além de comestíveis.

Na feira, havia um espaço reservado para que as pessoas pudessem sentar e conversar, descansar e até saborear os doces e salgados que foram vendidos na feira, um diferencial dos últimos eventos.

Fotos: Reportagem