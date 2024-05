Magalhães lança sua pré-candidatura a prefeito neste sábado

Com o período eleitoral se aproximando, o atual vereador Hélio Magalhães Pereira (PL) fará o lançamento da sua pré-candidatura a prefeito de Vargem Grande do Sul neste sábado, dia 18. O evento acontecerá na Rua Petrópolis, nº 501, na Vila Santana, às 9h.

Magalhães concedeu uma entrevista à Gazeta de Vargem Grande sobre sua pré-candidatura. Questionado sobre o que o levou a colocar o nome na disputa para ocupar o cargo de Chefe do Executivo, disse que desde que ingressou na vida pública, seu objetivo sempre foi trabalhar para melhorar a qualidade de vida da população.

“Com uma trajetória construída na área de segurança, disputei minha primeira eleição com o intuito principal de defender políticas públicas voltadas para esse tema. Durante meu mandato, tive a oportunidade de conhecer a fundo os problemas da cidade e identifiquei inúmeras dificuldades enfrentadas pelos cidadãos. Isso me incentivou a colocar meu nome como pré-candidato a prefeito, com o objetivo de oferecer um projeto inovador, transparente, que cuide das pessoas e, principalmente, que renove a esperança da população com a administração da Vargem Grande do Sul”, pontuou.

Ao jornal, ele contou como sente que tem sido a aceitação de sua pré-candidatura até o momento. “Por onde passo sinto que a população há anos espera que a cidade tenha uma renovação na política local. De modo que pelo fato de ser um nome novo, a recepção por parte da população tem sido muito positiva”, falou.

Magalhães informou que dois partidos vão apoiá-lo, sendo o Partido Liberal, que tem como sua principal liderança o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e o Partido Progressistas, que tem em seus quadros o Chefe da Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo, Arthur Lima.

Sobre o apoio dos pré-candidatos a compor o quadro no Legislativo, disse que atualmente, dada as circunstâncias da lei eleitoral permitir 14 candidatos por partido em Vargem, devem contar com 28 pré-candidatos a vereador.

À Gazeta, ele informou quais políticos que irão apoiar a sua candidatura, sendo o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, o deputado federal Miguel Lombardi, deputado federal Mário Frias, deputado estadual Danilo Balas, deputado estadual Marcos Damasio e deputado estadual Tenente Coimbra do PL, bem como o presidente estadual do Progressistas e deputado federal Maurício Neves do PP.

Sobre o modo como vê a atual administração do prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB), ressaltou que o Chefe do Executivo teve sua contribuição para a cidade. “Acredito que ele tenha feito o seu melhor e agora encerra seu ciclo. Mas também vejo a necessidade de Vargem Grande do Sul mudar, construir um novo caminho para retomar o crescimento e podermos esperar dias melhores, com mais oportunidades para todos”, pontuou.

A respeito de sua atuação no Legislativo vargengrandense, Magalhães disse que acredita que dentro das limitações da atuação dos vereadores, conseguiu contribuir trazendo recursos para o município, bem como propondo indicações ao Chefe do Executivo, como por exemplo, a criação da gratificação por desempenho de atividade delegada.

Magalhães disse que além dos deputados federais Miguel Lombardi e Mário Frias, estarão presentes no lançamento da sua pré-candidatura como prefeito várias lideranças do PL da região.

Questionado sobre como vê as possíveis pré-candidaturas dos demais candidatos a prefeito, ele disse que acredita que será uma eleição muito disputada e que respeita todos os pré-candidatos. “Nunca fiz oposição por oposição, tampouco ataques pessoais. Vamos discutir a cidade e os problemas de forma aberta e com a participação das pessoas. E vamos, acima de tudo, planejar e propor soluções que impactem a vida das pessoas”, finalizou.