Casa Branca compra clube da ADPM

O prefeito Marco César Aga, de Casa Branca, esteve na capital paulista no dia 12, para a assinatura da compra do Clube Associação Desportiva da Polícia Militar (ADPM). A partir de agora, o Clube pertence ao município casa-branquense e passa a ser cuidado pela prefeitura.

Segundo o postado pela administração de Casa Branca em sua página no Facebook, a história e carinho pelo Clube é antiga. O ex-prefeito Carmo Aga e, depois, o ex-prefeito Walter Avancini fizeram a doação total da área já sabendo da importância do espaço à cidade.

Agora, a administração municipal do prefeito Marco César Aga, filho de Carmo Aga, vai transformar e modernizar o complexo poliesportivo. As quadras, campo de futebol, piscinas, ginásio coberto e quiosques irão passar por reformas para que o Clube se torne o melhor da cidade. É um complexo poliesportivo que passa a ser da Prefeitura e os casabranquenses poderão usufruir do local para práticas esportivas e atividades educacionais.