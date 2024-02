Comandante da PM diz que os crimes diminuíram em Vargem

A reportagem da Gazeta de Vargem Grande entrevistou o comandante Rodrigo Keniti Ifa, 2º sgto PM, responsável pelo pelotão de Vargem Grande do Sul e este afirmou que embora tenha ocorrido alguns crimes violentos envolvendo homicídios na cidade, estes foram casos pontuais, que não acontecem com frequência, mas geraram um certo impacto na sociedade, por serem recentes.

Disse que ao seu ver, Vargem em comparação com outras cidades do Estado, é bem mais tranquila, se forem levados em conta os índices criminais apresentados por outros municípios. Na semana passada, o jornal publicou matéria falando sobre a violência no município, focando os homicídios que ocorreram na cidade e assustou a população.

Ressaltou em relação aos homicídios recentes, a morte do pai e filho ciganos no final do ano passado e de um jovem este ano, que os envolvidos estavam relacionados com antecedentes criminais onde constavam violência e a prática de outros crimes e no caso do menor, drogas, sendo que este foi apreendido duas vezes por tráfico.

Deixou claro o comandante, que o trabalho da Polícia Militar é preventivo e citou o número de apreensão de armas de fogo e armas brancas pelo seu pelotão no ano passado. Armas de fogo foram 75% em relação a 2022 e armas brancas embora não tenha tido nenhum homicídio envolvendo-as, houve um aumento na apreensão das mesmas de 53% em relação a 2022.

“Com estas apreensões, a Polícia Militar evitou que muitos crimes pudessem ter ocorrido. Estas armas brancas apreendidas foram por abordagem, muitas vezes em bares da cidade e também em ações realizadas durante atendimento nas residências, onde as mulheres são ameaçadas e poderiam ter acontecido algo pior, sem a ação da PM”, explicou.

O sargento estava com um documento por ele elaborado, onde apresentou os resultados operacionais de 2023, da PM de Vargem Grande do Sul. O documento já foi objeto de reportagem recente da Gazeta de Vargem Grande e ele também foi apresentado ao prefeito Amarildo Duzi Moraes (Sem partido) e enviado à Câmara Municipal para informação aos vereadores.

Violência estaria ligada às drogas

Indagado pela reportagem do jornal se a violência no município estaria ligada às drogas, o comandante afirmou que na maioria dos casos, sim. “Ou o envolvido é usuário e chega a ficar violento ou está envolvido no tráfico de drogas”, afirmou.

Citou que o consumo de drogas existe em todas as cidades, mas que a Polícia Militar de Vargem está realizando um trabalho preventivo e repreensivo imediato, cujos resultados foram expressivos. “Só para comparação, em 2022 foram apreendidos 2.419kg de drogas e no ano passado, 8.691kg, um aumento de quase 360%”, afirmou.

“A nossa produtividade aumentou e os índices criminais em geral diminuíram, todos diminuíram, com exceção dos homicídios recentemente ocorridos”, explicou o comandante da PM.

Perturbação do sossego

Falando à reportagem do jornal, o comandante Keniti disse que as principais ocorrências em Vargem e região, são com relação à perturbação do sossego, com muitas ocorrências de violências domésticas. “Toda semana alguém vai preso por violência doméstica, envolvendo bebida alcoólica, drogas, muitos problemas sociais e as mulheres sofrendo, sendo que muitas têm receio de denunciar o seu agressor”, comentou.

Ressaltou o trabalho social que a PM vem fazendo no município, visitando as vítimas de violência doméstica. Explicou que depois que acontece o flagrante, passado um tempo, os policiais visitam algumas residências para saber se está tudo bem, se há algo a relatar por parte da vítima.

Defasagem no número de policiais

Em março de 2021, a Gazeta de Vargem Grande fez uma matéria sobre o pelotão da PM da cidade, citando que ele passou a contar com três novos policiais na época, conforme entrevista com o prefeito Amarildo Duzi Moraes. Na ocasião, o efetivo da PM de Vargem passou a ser de 21 policiais militares, além do comandante.

Ao ser abordado sobre esta questão, o comandante Keniti afirmou que quanto ao efetivo, como acontece em todo o Estado de São Paulo, há uma defasagem de policiais no pelotão de Vargem e o prefeito Amarildo tem feito um trabalho, indo a São Paulo junto à Secretaria de Segurança Pública, visando aumentar o número de policiais no município. Com relação às viaturas, falou que elas são em número de quatro e condiz com o tamanho do pelotão de Vargem.

Para ele, a prioridade é realizar os atendimentos das demandas que vêm através do 190, quando a população precisa da PM e liga para este número. “Nós de imediato despachamos as viaturas para fazer os atendimentos, mas, certamente com mais policiais agilizaria nestas ocorrências, poderíamos fazer mais programas sociais, contra as vítimas de violência doméstica, mais fiscalizações, como as feitas junto aos sentenciados que cumprem penas em aberto e o patrulhamento ostensivo, em si”, explicou o comandante.

Trabalho em conjunto das polícias de Vargem

Na entrevista que ocorreu na sede do comando da PM da cidade, foi indagado ao sgto. Keniti como andava o entrosamento entre as polícias civil e a Guarda Municipal, visando o combate ao crime e à violência e este destacou que existe um excelente relacionamento entre a polícia militar, civil e guarda municipal. “Inclusive no ano passado fizemos várias operações em conjunto, isso é importante para a segurança do município e reflete nos bons resultados que elencamos na nossa prestação de contas à sociedade referente ao ano de 2023”, afirmou.

Com relação à Muralha Digital que a prefeitura municipal está instalando em Vargem, que terá em todo seu perímetro urbano um sistema de videomonitoramento com tecnologia de última geração, com 125 câmeras de segurança instaladas em 25 pontos de observação, que serão gerenciadas pela central de tecnologia da Guarda Civil Municipal, o comandante falou que será muito importante para o município, ajudando a prevenir os crimes e com a polícia civil tendo mais condições de desvendar os mesmos.

Atividade Delegada

Vargem, segundo informou o comandante, faz parte dos municípios que firmaram convênio com o Estado para implantação da Atividade Delegada para policiais militares, permitindo que estes profissionais trabalhem em seus dias de folga, fardados, com viaturas e acessórios que utilizam em suas funções diárias, nas áreas de interesse da sociedade.

Neste sentido, haverá reforço no policiamento durante o carnaval com o policiamento ostensivo, com o trabalho de duas equipes. A prefeitura através do convênio, vai custear os policiais. O projeto teve a aprovação da Câmara Municipal.

Raízes com a cidade

No comando do pelotão de Vargem desde outubro de 2022, sgto Rodrigo Keniti Ifa, 34 anos, está há 13 anos na Polícia Militar, já trabalhou na cidade entre 2011 e 2018, quando foi fazer o curso para sargento, trabalhando três anos em São Paulo, assumindo em seguida o comando do pelotão de São Sebastião da Grama, onde ficou por um ano, até ser designado para comandar Vargem Grande do Sul.

Disse que tem um carinho muito grande pela nossa cidade, onde sua avó mora e embora tenha nascido em Santo André, sempre conviveu em Vargem, tendo boas lembranças da infância e juventude que por aqui passou.