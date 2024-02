Casos de dengue chegam a 346 e prefeitura iniciou fumacê

Os casos de dengue em Vargem Grande do Sul não param de subir e a cidade já registra mais casos do que em todo o ano de 2023. Dados do Departamento de Saúde da Prefeitura Municipal mostram que até quinta-feira, dia 8, cidade registrou 346 casos positivos e 459 notificações

Na segunda-feira, dia 5, a cidade já somava 277 casos da doença confirmados e 336 notificações. Assim em 3 dias, 69 casos foram confirmados. Em 2023, a cidade registrou 265 casos positivos e 536 notificações.

Conforme o informado pela Saúde, todos os casos são autóctones, ou seja, foram pegos na cidade. Vários bairros estão confirmando casos, contudo, os que estão com mais casos positivos, segundo a prefeitura, são Jardim São José, Jardim Santa Marta, Cohab I, Jardim Primavera e Vila Santa Terezinha.

À Gazeta, a prefeitura informou que a Vigilância Sanitária e Epidemiológica do Departamento de Saúde intensificou o trabalho de combate à dengue nos meses que antecederam o verão, localizando e detectando possíveis locais que poderiam gerar criadouros, orientando os moradores e realizando ações nos pontos estratégicos e imóveis especiais.

Também foi realizada a Avaliação de Densidade Larvária (ADL) em todo o município, um índice que demonstra como está a situação de criadouros e larvas. “A pesquisa foi fundamental para acompanhar os níveis de infestação, identificando as áreas prioritárias para atuação e norteando as ações de combate ao Aedes aegypti”, disse.

“Os agentes de saúde também estão realizando visitas casa a casa e busca por criadouros cobrindo todas as áreas de cada unidade de saúde do município, com vistoria nas casas, orientações e distribuição de panfletos”, completou.

A prefeitura ressaltou que está realizando campanha de divulgação sobre a dengue nas redes oficiais Facebook e Instagram, site, jornais e panfletos que estão sendo distribuídos pelos agentes de saúde nas casas e também em Unidades de Saúde e locais públicos, além de vídeos, mobilizando a população para eliminar possíveis criadouros.

Conforme o informado, paralelamente, o Departamento de Serviços Urbanos e Rurais (DSUR) iniciou em janeiro a limpeza com mais constância nos logradouros públicos, áreas verdes, terrenos baldios, entre outros procedimentos correlatos.

Ao jornal, a prefeitura explicou que está em contato permanente com a Vigilância de São João da Boa Vista e a Superintendência de Controle de Endemias (SUCEN), que também estão orientando os procedimentos a serem realizados.

Os casos de dengue avançam no Brasil inteiro. Até quinta-feira, dia 8, o país somou 392.724 casos da doença. O Ministério da Saúde já confirmou 54 mortes por dengue e outros 273 óbitos estão sendo investigados.

Nebulização

A prefeitura informou que estava analisando a realização da nebulização veicular nas ruas e nebulização com bomba costal nas casas e arredores onde haja foco. A nebulização costal teve início na manhã de quarta-feira, dia 7, no Jardim Dolores, e deve abranger toda a parte alta da cidade primeiro.

A nebulização veicular, o conhecido ‘fumacê’, começou na noite de quarta, dia 7. A nebulização veicular já passou pelos bairros Santa Marta, Jardim Santo Expedito, Jardim São José, Jardim Paulista, Cohab 1, Cohab 3, Cohab 4, Cohab 5 e Jardim Primavera. Segundo o informado, o trabalho será realizado por mais duas vezes nos mesmos bairros, como de praxe nestes casos, para eficácia garantida do produto, e na próxima semana conforme definição dos profissionais, o trabalho será realizado em outros bairros.

A equipe da Vigilância irá executar o trabalho com nebulização costal, durante o dia, na qual vão entrar nas residências para aplicação do produto. À noite a equipe irá realizar a nebulização ambiental veicular passando pelas ruas, das 18h às 21h. A prefeitura pede que os moradores mantenham abertas as portas, janelas e cortinas para facilitar a entrada do produto.

“Esse trabalho vai ser realizado por vários dias iniciando pelas áreas onde teve maior número de casos. Ressaltamos que a nebulização só combate o mosquito na fase adulta, desta forma precisamos da ajuda da população para eliminar todos os criadouros do mosquito, para evitar a proliferação, eliminando sua fase aquática: ovo, larva, pupa, dentro dos criadouros com água parada”, disse.

Durante a nebulização, abra todas as portas e janelas para facilitar a entrada do produto e eliminar os mosquitos. A prefeitura recomenda guardar em lugar fechado e/ou manter cobertos alimentos, água e utensílios de cozinha, roupas limpas e/ou penduradas no varal (mesmo molhadas), bebedouros de animais e gaiolas de passarinhos. É pedido que os moradores retirem ou mantenham levantadas roupas de cama e toalhas de mesa.

Durante a aplicação do inseticida na nebulização costal, permaneça na calçada com as crianças e os animais domésticos, só retornando 30 minutos após o término da aplicação do inseticida. Se na sua casa houver pessoas doentes ou acamadas, estas deverão ser mantidas no quarto, com as portas e janelas fechadas, permanecendo até 30 minutos depois do final da aplicação. A prefeitura informa que a equipe estará orientando a população, solicitando que sigam as recomendações.