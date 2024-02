Vitor Hugo participa de prova de Endurance

Vitor Hugo Correa, piloto vargengrandense de motovelocidade, participou no último final de semana, de sexta, dia 2, a domingo, dia 4, em Goiânia (GO), de uma prova de endurence, uma prova de longa duração.

A competição foi em equipe composta por 3 pilotos, Vitor Hugo de 13 anos, seu pai Vladimir Correa de 48 anos e João Facineli de 18 anos. A prova com duração de 3h21 foi dividida em 6 instantes de 30 minutos, onde cada piloto corria meia hora, saia e ia para o próximo trecho onde voltaria para a corrida.

No sábado, dia 3, foram três corridas individuais. Na primeira corrida do time, João ficou na posição 2, na segunda Vitor Hugo na posição 5 e na terceira corrida, Vladimir ficou na posição 6. Na somatória das três corridas o time ficou com a pole position, que é quando o piloto ou equipe fica com a primeira posição do grid de largada, pois foi o melhor do sábado.

Com a primeira posição de largada no domingo, na primeira entrada Vitor Hugo terminou na posição 7, na segunda entrada Vladimir terminou na posição 1, mas infelizmente na troca de piloto e pneus, a equipe teve um problema técnico com o freio da moto e ficou 20 minutos parada, ficando na posição 24, seis voltas atrás do primeiro piloto. O time continuou a prova confiante, e terminou a competição na 12ª posição.

“Obter esse resultado foi surreal, nunca pensamos que poderíamos estar em uma competição de altíssimo nível como esta, conquistar a poli da corrida e ainda estar na primeira colocação depois de uma hora de corrida. Foi o máximo! Vitor está nas nuvens com esse resultado”, relatou Vladimir, o membro mais velho da equipe.

A próxima corrida será em Interlagos no próximo domingo, dia 18, e Vitor Hugo continuará correndo no campeonato Latin America R3 Talent, onde espera que termine entre os 10 melhores pilotos da América Latina da competição.