Obra da ponte sobre Rio Verde deve ser retomada em breve

A obra da ponte sobre o Rio Verde que está sendo construída perto da Praça da Bíblia, ligando a Rua Bernardo Garcia, localizada no Centro, com a Rua Getúlio Vargas, no Jardim Redentor, está paralisada atualmente. Segundo a Prefeitura Municipal, a construção deve ser retomada em breve.

De acordo com o informado, a obra está em etapa de finalização e está bem adiantada. A paralisação aconteceu pelo atraso na liberação do recurso financeiro, da primeira parcela, do Termo de Convênio junto a Casa Militar.

Atualmente, a obra está na etapa de instalação das vigas e longarinas metálicas. Os próximos passos são a finalização das longarinas metálicas, execução da laje, guarda corpo e guarda rodas e pavimentação.

Até o momento, segundo a prefeitura, já foram realizadas as fundações em estacas escavadas tipo hélice contínua, os muros de contenção (cabeceiras) e a instalação das vigas metálicas que vão sustentar o tabuleiro (laje) da nova ponte.

O valor da obra é de R$ 1.011.908,78, sendo 95% de repasse do Governo Estadual e 5% de contrapartida da Prefeitura Municipal. A previsão é que a obra seja finalizada no segundo semestre de 2024.