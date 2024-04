Paredão de pedras em rodovia de São José segue em obras

Atenção motorista que trafega para São José do Rio Pardo. Equipes de Conservação da Renovias estão no km 264 da Rodovia Deputado Eduardo Vicente Nasser, a SP-350, realizando um trabalho preventivo no local. Naquele trecho de São José do Rio Pardo, existem dois paredões de pedras de, aproximadamente, 10 metros de altura e 250 metros de comprimento, de cada lado da via.

Os serviços começaram em dezembro do ano passado e incluem a drenagem da água em cima do corte de pedra, a implantação de telas nos paredões e execução de drenos horizontais. As obras devem ser concluídas no fim de maio.

Todos os serviços estão sendo executados no período diurno, sem interferências relevantes no tráfego do local, ocorrendo apenas interrupções momentâneas, conforme destacou a concessionária responsável pela via. Todo o trecho em obras está sinalizado para a segurança, tanto das equipes que trabalham no local, quanto dos motoristas que utilizam a SP-350.

A Renovias reforçou o alerta aos motoristas que respeitem a sinalização e os limites de velocidade ao passar pelo local com obras e/ou serviços de manutenção, uma vez que operários estão nas imediações da pista.

Para evitar possíveis transtornos nos locais com restrições de tráfego, a empresa recomenda, sempre que possível, que as pessoas programem seus deslocamentos e chequem as condições de trânsito que ficam disponíveis no site www.renovias.com.br.