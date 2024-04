Mancha Verde de Vargem distribuiu caixas de chocolate

A Mancha Verde de Vargem Grande do Sul, uma torcida organizada do time de futebol Sociedade Esportiva Palmeiras, distribuiu caixas de bombons para as crianças da Vila Esperança, do Jardim Dolores, do Jardim Santa Marta e da Vila Santana, no sábado, dia 30, durante a tarde. Participaram da entrega cerca de 15 associados.

À Gazeta de Vargem Grande, Eduardo Bettio, o liderança da Mancha de Vargem, explicou que todo ano há um calendário social com ações obrigatórias, que incluem Páscoa, Dia das Crianças e Natal, e em todas essas datas o grupo faz ações.

Ele comentou que as caixas foram arrecadadas através dos próprios associados, com pedidos e doações, onde as pessoas ajudaram financeiramente ou doaram as caixas de chocolate. Eduardo contou que nas ações de Páscoa dos anos anteriores, eram doados ovos, mas que esse ano resolveram mudar para caixas de bombons pela praticidade. “No começo, nossa meta era de 50 caixas no mínimo, mas graças aos nossos associados a ação foi um sucesso, foi maior que nos anos anteriores. No total, mais de 150 caixas foram arrecadadas e doadas”, comemorou.

Embora quatro bairros tenham sido priorizados nesta ação, Eduardo explicou que todos os bairros da cidade já foram contemplados com ações, seja na Páscoa, Dia das Crianças ou Natal. “Em oito anos de movimento da Mancha Verde, fazemos ações todo ano. Nossa próxima ação social será de inverno, depois Dia das Crianças e no final do ano a de Natal. E mesmo sem as datas obrigatórias, nós da Mancha, sempre que possível, ajudamos com cestas básicas quem necessita”, disse.

Fotos: Arquivo Pessoal