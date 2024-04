Associação Lucas Tapi doou ovos de Páscoa

A Associação de Apoio às Pessoas com Câncer Lucas Tapi fez a alegria de centenas de crianças e pessoas que lutam contra o câncer nesta Páscoa. Foram arrecadados 890 ovos, que foram entregues de quinta-feira, dia 28, a sábado, dia 30.

As festas aconteceram no Hospital do Câncer Boldrini, nas Casas de Apoio que a Associação apoia, no Centro de Reabilitação Lucy Montoro, na Casa Ronalds, no projeto Tio Carlão e também em asilos.

Ao jornal, Ana Paula Tapi contou que a doação atingiu as expectativas e, quanto mais doavam, mais Deus multiplicava. Ela contou que conseguiram parcerias para que a ação fosse um sucesso. “Conseguimos parceria com a fábrica, onde foi feito preço de custo, e também com o grupo Carcarás, de Sumaré, que fez um evento e conseguimos angariar fundos para compramos e também conseguimos doações, totalizando 890 ovos”, disse.

Fotos: Arquivo Pessoal