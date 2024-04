Primeiro ano de ensino integral é considerado positivo

Demorou alguns anos para que a Escola Prof. Flávio Iared fosse inaugurada, o que acabou acontecendo em julho de 2023. A proposta da construção da escola, como sinalizou o prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB), foi a introdução do ensino integral no currículo do Ensino Fundamental, visando a melhoria da qualidade do ensino aos alunos da rede municipal de Educação.

Na entrevista que concedeu à Gazeta de Vargem Grande, o prefeito disse que a prioridade neste seu último ano de mandato é o investimento no ensino em tempo integral, dando a entender que a próxima escola municipal a passar para este regime, seria a Escola Nair Bolonha, localizada na Cohab Nova Vargem Grande, do outro lado do asfalto.

O ensino integral tem demonstrado no Brasil o quanto é importante para os municípios investirem nesta modalidade de educação. O estado do Ceará é uma das referências na evolução do ensino básico brasileiro, com as escolas do estado nordestino atingindo os melhores resultados do Ensino Fundamental no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) após a implantação do ensino em tempo integral.

Os resultados alcançados pela experiência do Ceará, levou o Congresso a aprovar a lei que criou o programa Escola em Tempo Integral, sancionada no ano passado pelo presidente Lula (PT), que estabelece medidas, como assistência técnica e repasse de recursos a estados e municípios que aderirem ao programa de tempo integral na educação básica, pelo qual o estudante permanece na escola por pelo menos sete horas diárias ou 35 horas semanais, em dois turnos.

Em Vargem Grande do Sul, o ano de 2023 foi o primeiro com ensino integral em duas escolas da Rede Municipal de Ensino do município: Prof. Flávio Iared e na Profª Darci Troncoso Peres de Carvalho. A Gazeta de Vargem Grande contatou a Prefeitura Municipal para saber como o prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB) e também como a diretora de Educação, Renata Taú, avaliam o primeiro ano do método nas duas escolas.

Ao jornal, a Prefeitura Municipal informou que o Plano Nacional de Educação, meta 6, prevê a oferta de educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas e que a Educação Municipal de Vargem Grande do Sul vem trabalhando no intuito de cumprir esta meta.

“As creches municipais ao decorrer dos anos vêm ofertando vagas em turno parcial e integral, porém, em 2023, as escolas EMEB Profª Darci T. Peres de Carvalho de Educação Infantil e EMEB Prof Flávio Iared de Ensino Fundamental I foram pioneiras nesta proposta de tempo integral”, disse.

A jornada dos alunos matriculados nas escolas de tempo integral, segundo o informado, tem a permanência da criança no ambiente escolar das 7h às 16h e sua rotina é preenchida com horário de estudo dedicado ao currículo obrigatório e de atividades diversificadas com vivências voltadas para tecnologia, socioemocional, de linguagem oral, escrita e matemática, artística e esportiva, sendo um diferencial na rotina escolar.

Já para os alunos matriculados nas escolas de turno parcial, ou meio período, a Educação Municipal oferta atividades em contraturno indicadas pela unidade escolar do aluno como reforço escolar, atendimento educacional especializado e atividades em parceria com o Departamento de Esportes de livre escolha do aluno, que incentivam a prática esportiva.

“Esta gestão avalia a proposta da Educação Municipal de Vargem Grande do Sul como um potencializador da melhoria da aprendizagem e do desenvolvimento integral dos estudantes, nas dimensões intelectual, física, socioemocional e cultural. Avalia também como um aliado das famílias que em sua maioria precisam trabalhar, e veem a escola como um local seguro, um ambiente que favorece o cuidar e o educar do estudante”, comentou.

Ao jornal, a prefeitura pontuou que já foi possível notar uma diferença nos alunos dessas escolas. “O currículo diversificado das escolas de tempo integral é formado por atividades para desenvolver relações sociais e afetivas, saúde e bem estar, arte, esporte, comunicação e tecnologia. Estas atividades integradas ao currículo básico escolar aumentou o interesse dos alunos em participar da vida escolar, alunos mais autônomos na rotina, essa diferença vem sendo observada no ambiente escolar e familiar”, ressaltou.

As escolas de tempo integral têm sido um desafio para a Educação Municipal, porém, conforme o informado, profissionais e familiares relatam melhora na qualidade de estudos e de vida do estudante. “Professores e profissionais da EMEB Profª Darci T. Peres de Carvalho e EMEB Prof Flávio Iared, desenvolvem um bom planejamento e organização dos espaços, salas, ambientes, tempos e conteúdo para as atividades extracurriculares. Há uma preocupação em oferecer não apenas um horário ampliado para o aluno, mas vivências de práticas como esporte, lazer, cultura, reforço escolar, atendimento educacional especializado, inglês, etc”, disse.

A prefeitura comentou que na primeira semana de aula deste ano os alunos demoraram um pouco para entrar na rotina escolar, porém comentou que a adaptação felizmente é rápida.

Segundo o informado, as escolas de tempo integral proporcionam uma formação do indivíduo integral, transformando o aprender acadêmico em vivências e experimentos, integrando casa, escola e sociedade.

A Educação Municipal está analisando informações coletadas no município com o intuito de expandir a oferta deste tipo de ensino. “A maior dificuldade é em relação a espaços físicos, temos que ampliar escolas e construir mais prédios para o atendimento dos alunos em tempo integral”, comentou.

Hoje, 3.661 alunos estão matriculados na Rede Municipal de Ensino nas escolas e creches. Destes, a EMEB Prof. Darci Troncoso Peres de Carvalho atende 120 alunos de 4 e 5 anos de idade e a EMEB Flávio Iared atende a 260 alunos de idade a partir dos 6 anos.

Fotos: arquivo pessoal

O ensino integral contribui com convívio social

Danila Hypolito da Silva Agnoli é funcionária pública municipal e tem uma filha de 9 anos estudando na Flávio Iared. Giovana está no 4º ano e estuda na escola desde a sua inauguração. Ao jornal, Danila contou o que tem achado do ensino integral.

“Acho muito interessante o sistema de ensino integral, as crianças ficam mais tempo na escola estudando, praticando esportes, interagindo com os demais alunos, professores e funcionários da escola, isso é fundamental pra criança se desenvolver e evoluir, em um mundo virtual e que muitas crianças fora da escola ficam isoladas, sedentárias e com pouco convívio social”, disse.

Para ela, a alimentação fornecida na escola para os estudantes também é boa e saudável, o que ajuda muito e soma muitos pontos.

Devido ao pouco tempo no sistema de ensino integral, Danila conta que viu pouca evolução em sua filha em relação ao ensino. “Creio que é um ponto que eles poderiam intensificar mais com as crianças, minha filha chega em casa com algumas dúvidas sobre as lições”, comentou.

Danila pontuou que aprova o sistema e que sua filha deve permanecer na Flávio Iared. “De um modo geral, eu aprovo o sistema, estou contente e não vou trocar minha filha de escola. Creio que ainda estão em período de adaptação, mas estou satisfeita com a escola, professores, direção e funcionários da unidade de ensino”, finalizou.

Fotos: Arquivo Pessoal

Mães aprovam o ensino

A Gazeta de Vargem Grande entrevistou alguns pais de alunos matriculados na EMEB Profª Darci T. Peres de Carvalho de Educação Infantil e na EMEB Prof Flávio Iared de Ensino Fundamental I para ver o que eles estão achando do ensino integral.

Jady Eduarda Santos é consultora de vendas e mãe de Lorenzzo Gabriel Teixeira. O garotinho, de 5 anos, está na 2ª etapa na EMEB Profª Darci T. Peres de Carvalho.

Ao jornal, ela contou que gosta muito do ensino integral e que acredita que o método é muito bom para o ensino e desenvolvimento dos alunos.

Lorenzzo entrou na escola em 2023 e está no seu segundo ano com o ensino integral. “Vi muita diferença no ensino dele sim e a educação também é excelente, não tenho o que questionar”, disse.

A mãe comentou que não tem intenção de tirar o garoto da escola. “Pretendo deixá-lo na escola porque é uma escola muito boa e tem um ensino muito bom”, finalizou.

O método tem ajudado com o desenvolvimento das crianças

Rafaela Aparecida Lindolfo, auxiliar de escritório que tem uma filha de 8 anos na EMEB Flávio Iared, acredita que o ensino integral está sendo muito bom para sua filha Isabela Lindolfo dos Santos, que está no 3° ano.

Este é o seu segundo ano de Isabela na escola, uma vez que ela começou na inauguração, que ocorreu em julho de 2023. “O ensino integral está sendo muito bom pra minha filha, tem vários projetos na escola, dança, leitura, informática, teatro, e isso está sendo ótimo, pois em casa ela acaba ficando só no celular”, disse.

“Hoje em dia não tem mais como ficar brincando na rua como antigamente, então ela recorre às telas e, estudando período integral, ela interage com outras crianças, aprende coisas novas, até para alimentação foi bom porque está tendo uma rotina”, completou.

Rafaela pretende deixar Isabela na EMEB Flávio Iared até o quinto ano, último disponível nas escolas da Rede Municipal de Ensino. “A educação lá é maravilhosa, o ensino, os professores, minha filha está se desenvolvendo muito bem”, finalizou.