Editorial: Quando pagar imposto vale a pena

Recentemente, os contribuintes de impostos da cidade vivenciaram o drama do recebimento dos carnês do IPTU, que culminando com os demais gastos do início do ano que todos os cidadãos e famílias têm de assumir, criou-se um clima de descontentamento em ter de pagar o tal do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbano. Alguns com mais razão, pois tiveram aumentos excepcionais, bem acima do que a inflação do ano pedia.

São três os principais impostos de competência do município, o IPTU, que é a cobrança sobre os imóveis, como casas, galpões, prédios, terrenos, chácaras, etc., que pode ser aplicada sob a forma de imposto predial, quando recai sobre áreas construídas e o imposto territorial urbano, que é cobrado sobre os terrenos da região urbana não edificados. Estes geralmente mais caros.

Também temos o Imposto sobre Transmissão de Bens Inter Vivos (ITBI), que é o imposto municipal cobrado quando há transferência de um bem, quando se compra uma casa, prédio ou demais imóveis e o ISSQN, que é o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, que incide sobre os serviços prestados por profissionais autônomos e empresas.

Tudo isso sobre os impostos, para falarmos de sua importância no caixa da prefeitura municipal, sem os quais não haveria investimentos, condições de honrar os salários dos servidores municipais, arcar com os gastos da saúde, educação, dentre outros que fazem parte do dia a dia das finanças municipais.

Também, para lembrar que graças aos impostos pagos pelos contribuintes vargengrandenses, a prefeitura municipal pode, por exemplo, comprar e pagar R$ 2 milhões pelos cinco alqueires onde serão construídas 300 casas populares para famílias de baixa renda.

Para todos nós, contribuintes dos cofres municipais, que sofremos na hora de pagar nossos impostos, que pelo menos tenhamos ciência que eles estão sendo bem empregados pelos dirigentes municipais, como é o caso acima descrito.

Isso pode ajudar a atenuar um pouco o descontentamento que todos temos ao ter que enfiar a mão no bolso e pagar nossos impostos, pois a causa parece ser justa. Já aqueles que tiveram aumento exagerado no IPTU deste ano, se couber recurso junto à prefeitura questionando o aumento, que o faça, procure seus direitos. Mas lembre-se que por mais duro que seja pagar impostos, ainda é uma das principais ferramentas que o ser humano encontrou para fazer uma distribuição mais justa da riqueza produzida e do lucro auferido.