Faleceu Marcos Gabriolli

Faleceu no dia 5 de maio, na cidade de São Paulo, o vargengrandense Marcos Gabriolli. Era filho do casal dr. Edward Gabriolli, que foi médico muito conhecido na cidade de Vargem, cujo posto de saúde da Vila Polar leva seu nome, e de dona Maria Lúcia. Marcos era casado com Lúcia e deixou os filhos Carolina, Natália e Leonardo e os netos Jasmim e David. Também deixou o irmão Marcelo Gabriolli, casado com a vargengrandense Lena Cipolla. O casal mora em São Paulo.

Ele trabalhou muitos anos na empresa alemã de guindastes Lieberr, onde se aposentou. Abaixo transcrevemos o singelo relato de Mário Poggio Jr, que com ele estudou no antigo Ginásio Alexandre Fleming. “A última vez que nos encontramos, foi nos 50 anos da Escola Alexandre Fleming e juntamente com o dr. Paulo Cossi (Alemão), recordamos passagens folclóricas.

Estudamos juntos do Curso de Admissão em 1967 ao término do Curso Colegial, hoje 2º. Grau em 1974. Sempre entre os melhores alunos da turma, recordamos que no exame de admissão para ingresso no Curso Ginasial – hoje 5ª Série – obteve a maior nota de ingresso 9,8, junto com José Luiz Amaral Filho. Também pela sua facilidade de leitura, a professora Célia Rodrigues Oliveira de Língua Portuguesa, pedia para ler obras selecionadas para a classe em 1968. Ainda, em aula da professora Célia, entrevistou o colega José Oscar Sabiá.

Em 1970 ou 1971, em parceria com o Waltinho Tatoni, explanaram brilhantemente sobre usinas hidrelétricas e nucleares, em aula da professora Edna (Português e Francês). Em 1971 compôs a Chapa Castelo Branco, encabeçada por José Eduardo Proite e José Luiz Paluan, para concorrer com a Chapa Walt Disney (vencedora), para dirigir o Grêmio Estudantil; em 1972 estudou 6 meses nos Estados Unidos, para aprender a língua; e, por fim, as lembranças de nosso time de Futebol de Salão, composto por Ângelo César Cossi (Malezinho); “Chiba”; José Oscar Sabiá (nosso goleiro); José Reinaldo Coracini; Luís Wiliam Albuquerque; Marquinhos Coracini; Paulinho Zarif Moukarzel; Waltinho Tatoni; e eu. Saudades!”