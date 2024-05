Morre o jornalista Bolinha, aos 87 anos

O jornalista José Geraldo Aliende Costa, o Bolinha, morreu aos 87 anos na manhã desta terça-feira, dia 14, em São João da Boa Vista. Segundo informações do jornal O Município, de São João da Boa Vista, o jornalista estava internado no Hospital e Maternidade Unimed (HMU) e faleceu por volta das 11h.

Natural de Vargem Grande do Sul, o jornalista era viúvo da sra. Consuelo, que faleceu em 2014, e deixa três filhos. Residia à Rua Salomão Elias, na Vila Brasil, em São João da Boa Vista.

Ele foi proprietário do Jornal da Família, um tabloide mensal que começou em 1995, depois quinzenal e semanal até 1999, quando passou a chamar-se Edição Extra, e que circulou até janeiro de 2015. Em fevereiro do mesmo ano, nasceu o tabloide semanal a cores Extra News e o Extra News digital até 2018. Ao longo da vida, Bolinha também participou de muitos movimentos da Igreja Católica. Em 2016, recebeu o título de Cidadão Sanjoanense.

Nas redes sociais, colegas da imprensa, familiares e amigos manifestaram sentimentos de pesar pela perda de Bolinha.

O corpo do jornalista foi velado no Velório da Santa Casa de Misericórdia ‘Dona Carolina Malheiros’, e seu sepultamento foi realizado no Cemitério Municipal São João Batista.

Foto: Reprodução redes sociais