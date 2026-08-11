Hospital de Caridade recebe 44 poltronas novas da prefeitura

O Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul recebeu 44 novas poltronas para melhor atender os acompanhantes dos pacientes internados na entidade. O investimento foi feito pela Prefeitura de Vargem Grande do Sul, custeado com recursos próprios do município, através do Departamento de Saúde. Segundo o departamento, as aquisições reforçam o compromisso da Administração Municipal com a melhoria contínua da saúde pública em geral.

Para o atual interventor do Hospital de Caridade, José Geraldo Ramazotti, as poltronas chegam em boa hora, pois pouquíssimos quartos contavam com esta melhoria. “Os acompanhantes passavam as noites sentados em cadeiras comuns, num grande desconforto, principalmente quando se tratava de pessoas de mais idade”, afirmou.

Para ele, era uma necessidade grande que o Hospital tinha de resolver e o prefeito Celso Ribeiro acatou o pedido realizado. “Mais conforto para os acompanhantes, também reflete em melhores condições para os pacientes que estão internados nos quartos e precisam de apoio da família”, ponderou o interventor.

Conforme o diretor do Departamento de Saúde e Medicina Preventiva, Mário Merlin afirmou nas redes sociais da prefeitura, a aquisição faz parte do trabalho permanente de fortalecimento da estrutura hospitalar e de humanização do atendimento. “Nosso compromisso é investir não apenas em equipamentos e serviços para os pacientes, mas também em melhorias que proporcionem mais acolhimento e conforto aos acompanhantes, que desempenham um papel fundamental no processo de recuperação.”

Segundo o anunciado, a iniciativa integra uma série de investimentos realizados pela Prefeitura na área da saúde, demonstrando responsabilidade na aplicação dos recursos públicos e na busca constante pela qualidade dos serviços oferecidos à população.

Embora seja uma entidade independente da Prefeitura, atualmente o Hospital de Caridade está sob intervenção administrativa do Município, que faz repasse de verbas mensais à instituição, além de buscar colaborar com investimentos e outras melhorias, visando fortalecer o atendimento e oferecer mais qualidade e dignidade à população.

“Cada investimento na saúde representa mais cuidado com as pessoas. Essas novas poltronas oferecem mais conforto e dignidade aos acompanhantes dos pacientes, reforçando o compromisso de investir os recursos públicos em melhorias que fazem a diferença na vida da nossa população, comentou o prefeito Celso Ribeiro”, na rede social.