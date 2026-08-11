Itobi celebra 128 anos com programação durante todo o mês

Para comemorar o aniversário de Itobi, que celebra 128 anos no dia 27 de agosto, a Prefeitura Municipal, junto com o Departamento de Cultura e Turismo, programou uma série de eventos especiais para todo o mês. Estão previstas atrações esportivas, musicais e cívicas em diferentes pontos do município.

A programação começou no dia 2 de agosto com o torneio de pipas, e continua no domingo, dia 23 de agosto, com o Campeonato de Carrinho de Rolimã, marcado para as 9h00, na Rua 7 de Setembro, na antiga Degraus. Já no sábado, dia 29 de agosto, a partir das 22h00, a Avenida Antônio Cardoso receberá o show da Banda Gênese.

No domingo, dia 30 de agosto, as atividades começam às 9h00 com o Desfile Cívico do município de Itobi, que será realizado na Rua 15 de Setembro, no Centro. Na sequência, às 12h00, o Campo Central de Itobi sediará o Itobi Sound Car, encerrando a programação do mês de agosto.

Campeonato de Pipas reuniu participantes

O 4º Campeonato de Pipas foi realizado no domingo, dia 2, no Campo do Bairro União, em Itobi, por Douglas Bernardi, em parceria com o Departamento de Cultura e Turismo e a Prefeitura de Itobi, o evento reuniu participantes em uma programação voltada à prática da tradicional brincadeira.

A competição contou com as categorias Pipa Mais Alta, Pipa Maior, Pipa Menor, Pipa Criativa e Pipa Mais Bonita. Durante o evento, os participantes puderam contribuir com a doação de 1 quilo de alimento, que será destinado ao Asilo de Itobi.

Após o campeonato, Douglas Bernardi utilizou as redes sociais para agradecer a todos que apoiaram a realização do projeto. Na publicação, destacou a importância de manter viva a cultura e a tradição do campeonato de pipas no município.