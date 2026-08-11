Vídeo sobre bets da escola José Gilberto ganha destaque

Os alunos da EE Prof. José Gilberto de Oliveira Souza localizada no Jd. Dolores, participaram do Concurso de Teatro “Faça (a sua) Parte!” de 2026, promovido pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo em parceria com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), e cujo tema foi “Bets: Quando a promessa de dinheiro fácil vira armadilha e rouba sonhos”, voltado a estudantes do Ensino Médio.

Com o nome da peça “O verdadeiro jogo: a vida”, os estudantes da terceira série do ensino médio Carla de Oliveira, Mateus Henrique Custódio e Vanessa Franciele Candido de Oliveira, produziram um vídeo que foi selecionado na etapa da Unidade Regional de Ensino (URE) e agora representará a URE de São João da Boa Vista na etapa estadual, levando o nome da Escola José Gilberto para todo o Estado de São Paulo.

Os alunos foram orientados pelos professores Ivair Aparecido Ribeiro e Rita de Cássia Rosalin Saloti. Segundo a direção da escola, essa conquista é resultado do empenho, dedicação, criatividade e trabalho coletivo dos alunos, professores e equipe escolar. “Cada contribuição foi fundamental para que alcançássemos esse importante reconhecimento. Parabéns a todos os envolvidos por representarem nossa escola com tanto talento e compromisso”, afirmou a diretoria da escola.

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