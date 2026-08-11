Vargem Grande recebe 5ª edição do Cultura na Quebrada

A quinta edição do Cultura na Quebrada, evento que reúne grafite, música e trocas entre artistas da cidade e de fora já tem data para ser realizada. A programação deste ano começa no dia 30 de agosto e tem como eixo central o Encontro de Graffiti, com o tema “esporte e arte”, e ocorrerá na quadra da Cohab 4, das 9h às 21h.

Segundo carta-convite divulgada pela organização, assinada por Diego DR e pelo Cultura na Quebrada, os artistas interessados em participar terão muro liberado para pintura, além de discotecagem ao longo do dia. As inscrições para garantir espaço no muro devem ser confirmadas até 15 de agosto.

Fotos: Arquivo Pessoal

A edição deste ano dá sequência a um evento que vem mostrando a força da cultura dos bairros afastados do centro da cidade. A quarta edição do Cultura na Quebrada, realizada em agosto de 2025, reuniu muita gente para uma programação cheia de música, dança, arte e atividades educativas em celebração à cultura hip hop.

O organizador da iniciativa, Diego Roberto Bernardes, o DR, destacou à Gazeta de Vargem Grande no ano passado a boa recepção do público Ele citou a apresentação de break com dançarinos de Casa Branca e o workshop conduzido pelo b.boy Matias, voltado a crianças, como pontos altos da programação.

Diego também lembrou da palestra sobre a história do Hip Hop, promovida em referência ao aniversário de 52 anos do movimento, celebrado em 11 de agosto. A edição de 2025 também contou com um total de 30 artistas que participaram da oficina de grafite e coloriram diferentes pontos da cidade, embalados pelas discotecagens do DJ Ding e pelo som do rap.