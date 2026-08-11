Sicredi Dexis reúne 200 produtores para apresentar o Plano Safra

Cerca de duzentos produtores rurais participaram no último dia 1º, do lançamento do Plano Safra 2026/2027 da Sicredi Dexis, realizado em um formato diferenciado no Recinto de Exposições Christiano Dutra do Nascimento, em Vargem Grande do Sul. Além dos produtores rurais, associados e parceiros, o evento contou com a presença de diversas empresas, incluindo revendas de tratores, insumos, veículos e equipamentos voltados ao agronegócio.

À reportagem da Gazeta de Vargem Grande, o gerente da agência local da Sicredi Dexis, Gustavo Raimundo citou que essa proposta de integração reforça a proximidade com o produtor rural, fortalecendo a confiança, o relacionamento e, consequentemente, a geração de novos negócios. “Durante o encontro, apresentamos a relevância da Sicredi no cenário do agronegócio nacional, destacando o crescimento expressivo nos últimos anos e as perspectivas positivas para a nova safra”, afirmou.

Também foram abordadas as principais novidades do Plano Safra 2026/2027, como o volume de recursos disponibilizados, as linhas de crédito e as novas taxas. Segundo apurou o jornal, para este ciclo, a cooperativa prevê liberar R$ 4,5 bilhões regionalmente em linhas de custeio, investimento, comercialização e industrialização.

O evento foi realizado em conjunto com as agências de Vargem Grande do Sul, Casa Branca, Itobi e São Sebastião da Grama, São José do Rio Pardo, reforçando a atuação regional e o compromisso com o desenvolvimento do agronegócio local.

Para o gerente Gustavo, a agência de Vargem Grande do Sul possui uma participação relevante no agronegócio do município, atendendo produtores de todos os portes, desde pequenos até grandes. “Com o recente fechamento de outras instituições financeiras na cidade, a Sicredi fortalece ainda mais seu papel como parceiro próximo e confiável do produtor rural”, falou.

“Vale destacar que o evento marcou apenas o início de um novo ciclo. O Plano Safra já está disponível, e nossas equipes estão preparadas para atender associados, parceiros e produtores interessados em conhecer melhor as oportunidades, esclarecer dúvidas e estruturar soluções adequadas às suas necessidades”, concluiu Gustavo Raimundo.

A gerente regional da Sicredi Dexis, a vargengrandense Daniela Doval, em entrevista à Gazeta disse que a Sicredi preza o desenvolvimento da comunidade, onde tudo que é gerado de riqueza fica nos municípios. Ela destacou o sucesso da mobilização e o papel do cooperativismo em momentos de planejamento no campo. Ressaltou a consultoria dada aos produtores pela Sicredi Dexis, tanto nas horas boas, como também nos momentos mais difíceis.

“Reunir cerca de duzentos produtores de cinco municípios da nossa região em um único ambiente reforça a nossa capilaridade e o compromisso em oferecer um atendimento próximo. O Plano Safra exige decisões rápidas e assertivas, e o Sicredi cumpre sua missão ao trazer informação antecipada, conectar parceiros na nossa feira e disponibilizar as melhores ferramentas financeiras para mitigar riscos climáticos e econômicos”, afirmou Daniela.