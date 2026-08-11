Vargem Grande do Sul ganha carro para Saúde da Mulher

Vargem Grande do Sul recebeu um novo veículo destinado ao atendimento da Saúde da Mulher no município, resultado de uma conquista articulada pela deputada Valéria Bolsonaro (PL), com intermediação da vereadora Vanessa Martins (PL).

O anúncio foi feito pelo prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) na represa Eduíno Sbardellini, ao lado da vereadora Vanessa, em vídeo publicado nas redes sociais do Chefe do Executivo. Segundo o prefeito, o automóvel, zero quilômetro e com capacidade para seis pessoas, permitirá que as agentes de saúde do município ofereçam um transporte mais adequado e uma atenção mais exclusiva às mulheres com dificuldade de locomoção.

O veículo será utilizado em visitas domiciliares ligadas ao atendimento à mulher e à Atenção Básica, agilizando o acompanhamento de gestantes, idosas, acamadas e outras pacientes que necessitam de cuidado mais próximo. De acordo com a vereadora Vanessa Martins, um levantamento realizado pelo município identificou mais de 300 mulheres que serão beneficiadas diretamente pelo novo transporte, entre elas lactantes, gestantes e mulheres que enfrentam doenças que impedem o deslocamento até postos de saúde e o Centro de Atenção à Mulher (CAM).

Durante o anúncio, o prefeito Celso Ribeiro agradeceu à deputada Valéria Bolsonaro pela destinação da verba que viabilizou a aquisição do veículo, destacando sua atenção às demandas de saúde do município. “Parabéns para você, Vanessa, parabéns para a nossa deputada, Valéria Bolsonaro, que sempre tem uma atenção voltada aqui para os interesses do município, os interesses da nossa população”, disse Celso.

A vereadora Vanessa Martins também agradeceu à parceria entre o Executivo municipal e a deputada, afirmando que a conquista beneficia não apenas as mulheres atendidas diretamente, mas toda a população de Vargem Grande do Sul. “Gostaria de agradecer ao prefeito por ter abraçado esse projeto junto com a gente e agradecer principalmente a deputada Valéria Bolsonaro de ter destinado essa verba, por acreditar nesse projeto também e não só apoiar a mim e ao senhor prefeito, mas à nossa cidade, a todas as mulheres do nosso município”, disse Vanessa. O veículo deve entrar em operação em breve.