3º Encontro de Carros Antigos já tem data marcada

O 3º Encontro de Carros Antigos de Vargem Grande do Sul já tem data marcada para acontecer neste ano. O evento será na Represa Eduíno Sbardellini, nos dias 22 e 23 de junho, das 9h às 17h, e já está sendo organizado.

No local também será realizada a Feira Gastronômica e a Feira de Artesanato. No domingo, dia 23, haverá show com a Banda Makna, às 15h, para animar o público presente.

O Departamento de Cultura e Turismo, em parceria com os organizadores do evento, “Clube Relíquias do Asfalto”, estão a todo vapor com todos os preparativos para realização do encontro. Segundo o informado pela Prefeitura Municipal, está sendo aguardado um número grande de participantes, além de apreciadores do antigomobilismo de Vargem e toda a região.

As inscrições podem ser feitas de forma online e gratuita acessando o link https://forms.gle/nop1nmUqpkrTEp7P6. Os participantes receberão certificados de participação e premiações.

Toda a comunidade é convidada a participar. A prefeitura ressalta que os participantes que puderem colaborar, podem doar 2 kg de alimento não perecível ou 1 litro de leite, que serão doados.