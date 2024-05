Carreta do Hospital do Amor chega em Divinolândia na quinta

A fim de realizar exames preventivos essenciais, a Carreta do Hospital do Amor estará em Divinolândia a partir de quinta-feira, dia 23.

De acordo com o Departamento de Saúde da Prefeitura Municipal, durante a permanência da Carreta, serão realizados exames fundamentais para a prevenção de doenças, incluindo papanicolau, PSA e exame de detecção de câncer de pele por meio da teledermatologia. “Esses exames desempenham um papel crucial na detecção precoce de condições de saúde, possibilitando intervenções eficazes e tratamento oportuno”, disse.

Os interessados devem ficar atentos às redes sociais da Prefeitura, que em breve divulgará a data e os procedimentos necessários para agendar sua consulta na Carreta do Hospital do Amor.

Segundo apontou a prefeitura, a prevenção é fundamental para preservar a saúde e o bem-estar da população. “Realizar exames regulares pode ajudar a identificar precocemente problemas de saúde, aumentando as chances de tratamento bem-sucedido e melhorando a qualidade de vida”, ressaltou.