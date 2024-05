Mater et magistral (Mãe e mestra)

Mario Poggio Jr.

“239. Da instrução e educação, deve passar-se à ação. É dever que pertence, sobretudo, aos nossos filhos de laicato, porque, em virtude do seu estado de vida, se ocupam habitualmente em atividades e instituições de ordem e finalidade temporais.”

Versículo 239, Encíclica “MATER Et MAGISTRA”, do Papa João XXIII (Editora Paulinas, 13ª edição, 4ª reimpressão, página 78.

Ao ver a foto da professora Rosa Aguilar Cortez, com seus alunos nos recordamos da Encíclica Papal “MATER ET MAGISTRA”, de Sua Santidade João XXIII, que foi tema de aula de Educação Moral e Cívica, ministrada pelo professor dr. Laércio Milan (1970 ou 1971), na Escola Alexandre Fleming.

O Papa tratou da “evolução da questão social à luz da Doutrina Cristã”, com destaque da necessidade de incentivar a educação para diminuir as desigualdades sociais e aplicação dos ensinamentos na busca do bem comum.

Por sua vez, a mestra Rosa Aguilar Cortez não se limitou à sala de aula, ensinava e aconselhava nas horas de sua folga àqueles que iam a sua residência.

Ainda, temos claro na memória as oportunidades que nos avaliou nas provas de leitura, oportunidade em que os alunos “além de ler o texto tinham que interpretá-lo”, mas tudo com muita tranquilidade de amor, de “Mãe e Mestra”, próprio de quem estudou e repartiu sua sabedoria.

Para concluir, reproduzimos as boas lembranças constantes nas palavras do Marco Ribeiro, que enviou a foto ao jornal e coordenou a pesquisa e identificação dos alunos:

“…Escrevo com minhas palavras: Esta memória ‘identificada’ só foi possível graças à colaboração do José Maurício Cavalheiro, que forneceu a foto original; José Antônio dos Santos – “Mingão”, que com sua impressionante memória identificou todos os colegas na foto; Almir Martins (Secretaria do Benjamin), que localizou e forneceu a ficha de matrícula destes alunos, datada de 1961; Antônio Celso Aguilar Cortez, Joaquim José Cossi Andrade e José Luiz Bernadeli, também colaboraram e incentivaram bastante a publicação desta memória. Muito obrigado”.

Foto: Da esquerda para a direita, da fila de cima para baixo:

Primeira fila: Waldir Cortez Anadão; José Antônio dos Santos – “Mingão”; José Maria Luvezuti; Luis Carlos Pereira de Melo (falecido); Romeu Merlin (falecido); Valdir Pereira Dias; Wilson Luis Capeleti; Laércio Luis; Ricardo Teixeira; Vitor Antônio Pereira (falecido); e Moacir José de Oliveira (falecido).

Segunda Fila: Joaquim José Cossi Andrade: José Gonçalves Jaime; Oscar Bovo; José Eduardo Anadão (falecido); José Antônio de Oliveira – “Zé do Pomar” (falecido); José Ricardo Zonta; José Luis Avanzi – Goiaba (falecido); Harlei José Vicente; Sauro Corsi Júnior; José Luis Bernadeli; e Marco Antônio Ribeiro.

Terceira Fila: Antônio Geraldo Ribeiro; Luis Antônio Felipe – “Pierin”; Antônio Carlos Geremias; José Maurício Cavalheiro; Osmar Leandro; Samuel Marti Nogueira (falecido); Luis Carlos Gorini (falecido); José Antônio Marini; Arquimedes Pedro Buozi; e Paulo Roberto Pardo. À direita dos alunos: Professora Rosa Aguilar Cortez