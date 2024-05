Bushido promove aulão com mães e filhos

A Associação e Projeto Social Bushido de Judô, coordenada pelo sensei Daniel Garcia, promoveu um aulão com as mães e filhos do Judô Bushido, na sexta-feira, dia 10. O evento aconteceu no Dojô, no Clube XXI de Abril, onde são realizadas as aulas do Judô Bushido e contou com mais de 50 mães e 150 participantes entre mães e judocas.

Ao final do aulão, todas as mães receberam de seus filhos uma lembrancinha feita com muito carinho pela diretoria Bushido. Na ocasião, também aconteceu o sorteio de dia das mães, onde foram sorteadas duas cestas e as ganhadoras foram as mães Fran Ribeiro, mãe dos judoquinhas Callebe e Anallyse, e Graziela Andrade mãe da judoca Marina.

O sensei Daniel parabenizou as mães e judocas que participaram dessa aula em comemoração ao Dia das Mães. Ele agradeceu a toda diretoria Bushido em nome da presidente Val Taú, a todas as mães e judocas, a Prefeitura Municipal e ao Departamento de Esportes e Lazer pelo apoio de sempre.

Fotos: Bushido