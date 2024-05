Handebol feminino disputa terceira etapa da Liga Jandai

As equipes de Handebol Feminino de Vargem Grande do Sul estiveram em Mococa para disputar a terceira partida pela Liga Jandaia de Handebol, no último sábado, dia 11. As adversárias de Vargem foram as equipes de Franca, que também disputaram a Liga do Estado e o Campeonato Paulista.

A primeira partida disputada foi na categoria Infantil. A equipe de Vargem, que entrou na Liga nessa categoria para adquirir experiência de competição, jogou bem no campo de defesa, dificultando a ação da forte equipe adversária. No ataque não conseguiram superar a defesa adversária e perderam por 16 a 0.

Na segunda partida, na categoria Mirim, Vargem fez um excelente jogo. Marcando forte, conseguiram igualar a disputa em grande parte do jogo. Nos minutos finais, o preparo físico adversário pesou sobre a equipe de Vargem, que não conseguiu manter o ritmo e saiu com uma derrota amarga de 17 a 12 para Franca. Vargem contou com cinco gols de Kemilly, quatro de Ludmilla, dois de Laryssa e um de Fernanda.

O próximo compromisso das atletas é a segunda etapa da Liga de Handebol do Interior, que acontece no domingo, dia 19, em Cosmópolis, na categoria Mirim, onde enfrentarão equipes que figuram no cenário estadual e nacional.