Gazeta informa os falecimentos

Faleceu Antônio Martins, aos 81 anos de idade, no dia 12 de maio. Deixou a esposa Vanilda de Oliveira Martins; os filhos Cláudio, Carlos, Vera, Ricardo, Paulo, Renata e Márcia; os genros Marcos, Wilson e Valdir; as noras Regina, Vanessa e Silmara; netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 13 de maio, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu João Batista Alexandre, no dia 13 de maio. Deixou a filha Kelly e os irmãos José Vitor, Adilson, Sirley, Marilena, Maria Aparecida e Roseli; e sobrinhos. Foi sepultado no dia 14 de maio, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Wanda Kemp Alves, aos 93 anos de idade, no dia 14 de maio. Viúva de José Felipe Alves; deixou os filhos Luís Henrique, Rosemar, Miroel e Maria José – já falecida; a nora Maria Helena; os genros José Acácio, Mauro e Antônio José; os netos Tatiana, Douglas, Leandro, Vinícius, Diego, Marília, Heloiza, Henrique, Izadora e Antônio; as bisnetas Júlia, Giovana e Esther; os irmãos Luís Carlos e Éden. Foi sepultada no dia 15 de maio, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Aparecido Saturnino Rabelo, aos 66 anos de idade, no dia 15 de maio. Viúvo de Lourdes de Fátima Rabelo; deixou os filhos José Geraldo, Paulo Roberto, Leonardo e Michel; noras; netas; irmãos e sobrinhos. Foi sepultado no dia 15 de maio, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Zuleide Teresinha Dias, aos 74 anos de idade, no dia 15 de maio. Viúva de Avelino Moreira Filho; deixou os filhos Paulo, José Roberto e Osnilda; nora; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 16 de maio, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Genivaldo Pereira Rodrigues, aos 48 anos de idade, no dia 15 de maio. Deixou a esposa Lidiane Aparecida Lindolfo Rodrigues; os filhos Semili Thaís, Leizane Aparecida, Jaqueline e Lucas; os genros Ronaldo Antônio e Bruno; o neto Bryan; os irmãos Genadir, Genair, Generci e Nilça e sobrinhos. Foi sepultado no dia 17 de maio, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu José Francisco Belmonte, aos 68 anos de idade, no dia 16 de maio. Deixou a esposa Helena Maria Correia Belmonte; os filhos Rafael e Rogério; a nora Jordana; os netos Brandon e Pedro; a irmã Darcisa; o cunhado José Carlos e sobrinhos. Foi sepultado no dia 16 de maio, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Celso Vitório Balico, aos 64 anos de idade, no dia 17 de maio. Deixou irmãos; cunhados e sobrinhos. Foi sepultado no dia 17 de maio, no Cemitério Parque das Acácias.

Falecimentos em São Sebastião da Grama

Faleceu Olga Dellia Vivarelli, aos 97 anos de idade, no dia 15 de maio. Foi sepultada no dia 16 de maio, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Regina Fátima Mascarin Bueno, aos 69 anos de idade, no dia 16 de maio. Foi sepultada no dia 18 de maio, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Falecimentos em Divinolândia

Faleceu Marcilio Thomas, no dia 27 de abril. Foi sepultado no dia 28 de abril, no Cemitério Municipal de Divinolândia.

Faleceu Benedito Aparecido Nazário, no dia 27 de abril. Foi sepultado no dia 28 de abril, no Cemitério Municipal de Divinolândia.

Faleceu Maria Ferreira de Ávila Freire, no dia 13 de maio. Foi sepultada no dia 14 de maio, no Cemitério Municipal de Divinolândia.