Prefeitura de Itobi avança com obras de cercamento no antigo lixão

Em Itobi, a prefeitura junto com o prefeito Joaquim Maranata, atendeu a uma solicitação da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), que foi autorizada o cercamento completo da área que abrigava o antigo lixão do município. As obras já estão em andamento e visam barrar de forma definitiva os problemas ambientais e de saúde pública que persistiam no local.

Mesmo após a desativação do lixão, a área estava sendo utilizada ilegalmente para o descarte clandestino de entulhos, lixo doméstico e até animais mortos. Além do mau cheiro, a prática atraía vetores de doenças e poluía o solo.

Com a instalação da nova cerca, que segue em ritmo acelerado, o objetivo da administração municipal é fechar o acesso e proibir a entrada de veículos e pessoas que utilizavam o espaço de forma irregular. Esse trabalho servirá para garantir que a população não descarte mais nenhum tipo de resíduo na área.

“Essa intervenção é fundamental para a recuperação ambiental da área e para a saúde da nossa população. As obras estão avançando para que o antigo lixão seja oficialmente interditado, tornando o descarte ali expressamente proibido. Contamos com a colaboração de todos”, destacou o prefeito