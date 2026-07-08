Polícia investiga furtos e tentativas de roubo ocorridos na cidade

Três homens invadiram, uma casa no Centro de Vargem Grande do Sul na manhã desta terça-feira, dia 8 de julho. Os criminosos acessaram a residência, localizada à rua Major Antônio de Oliveira Fontão, no Centro, após pularem um muro. A moradora dormia no momento da invasão e não percebeu a entrada dos desconhecidos.

No entanto, o trio foi flagrado por uma funcionária da casa, que chamou a atenção dos vizinhos, que acionaram a polícia. Ao perceberem que tinham sido descobertos, os criminosos fugiram. Equipes da PM e da Polícia Civil compareceram ao endereço e as investigações tiveram início imediatamente após o crime.

Tentativa de Roubo

No dia 6 de julho, segunda-feira, uma família que mora na região central de Vargem também foi alvo de tentativa de roubo. Os detalhes da ação criminosa não foram divulgados, mas postagens de portais de notícias informam que dois envolvidos na tentativa de roubo foram presos poucas horas depois, na praça de pedágio de Itatiba, pela Guarda Civil Municipal de Itatiba, e um terceiro segue foragido. A agilidade da Polícia Civil de Vargem nas diligências foi essencial para que a prisão dos suspeitos ocorresse, conforme apurou a Gazeta.

Furto

Também está sob investigação um furto ocorrido na noite de 24 de junho, uma quarta-feira, em Vargem. Na ocasião, era por volta das 22h, quando a Polícia Militar atendeu uma ocorrência de furto a residência no Centro.

No local, a vítima relatou que se ausentou do imóvel e, ao retornar, encontrou a residência com sinais de invasão, incluindo portas abertas. Foram constatados o desaparecimento de diversos objetos, entre eles joias, semijoias, bebidas, uma coleção de canivetes, além de dinheiro em espécie e outros pertences.

A Polícia Militar acionou a perícia técnica, que realizou os trabalhos no local para levantamento de vestígios. Em seguida, a ocorrência foi apresentada à autoridade policial que apura o caso.

Investigação

Segundo apurou a Gazeta de Vargem Grande, a Polícia Civil de Vargem já tem informações sobre os três casos e apura se há ligação entre os três crimes. As investigações correm sob sigilo.