Gente e Fatos

Em São Paulo, na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, foi celebrado o batizado de Theo Arbex Feracin, primogênito do casal Gabriela Cossi Arbex Feracin e Felipe Fleury Feracin. Theo recebeu o sacramento do Batismo no domingo, dia 27 de junho, em celebração presidida pelo padre Carlos Jobed Malaquias Saraiva, tendo por padrinhos Isabella Cossi Arbex e Carlo Fleury Feracin, e como padrinhos de consagração, Paloma Franca de Oliveira e Thomas Monteiro Marcka.
Na cerimônia, a presença dos avós maternos Sueli Cossi Arbex e Roberto Arbex Júnior, e paternos Jussara Cunha Fleury Feracin e Antônio Carlos Marques Feracin. Foto: MK ART VIDEO
Três homens invadiram, uma casa no Centro de Vargem Grande do Sul na manhã desta terça-feira, dia 8 de julho. Os criminosos acessaram a residência, localizada à rua Major Antônio de Oliveira Fontão, no Centro, após pularem um muro....
Visita de Vinholi
O pré-candidato a deputado federal Marco Vinholi (Republicanos) e ex-secretário de Desenvolvimento Regional do governo do Estado, esteve no município esta semana quando foi recebido pelo ex-prefeito Amarildo Duzi Moraes. Eles gravaram um vídeo em frente ao...
Batizado de Theo Arbex FeracinEm São Paulo, na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, foi celebrado o batizado de Theo Arbex Feracin, primogênito do casal Gabriela Cossi Arbex Feracin e Felipe Fleury Feracin. Theo recebeu o sacramento do Batismo no domingo,...
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