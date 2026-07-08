Gente e Fatos

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Gazeta
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No final da semana, na sexta-feira, dia 10, a ex-vereadora, nutricionista e assessora parlamentar do deputado Sebastião Santos, e presidente do CMEC (Conselho Nacional da Mulher Empreendedora de Vargem Grande do Sul), Danutta de Figueiredo Falcão Rosseto comemora o dom da vida junto aos mais queridos, as filhas Melissa e Antonella, os pais Moacyr e Cristina Rosseto, o irmão Otávio, a cunhada Fernanda, e os sobrinhos Maria Clara e Lucca José

Batizado de Theo Arbex Feracin

Em São Paulo, na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, foi celebrado o batizado de Theo Arbex Feracin, primogênito do casal Gabriela Cossi Arbex Feracin e Felipe Fleury Feracin. Theo recebeu o sacramento do Batismo no domingo, dia 27 de junho, em celebração presidida pelo padre Carlos Jobed Malaquias Saraiva, tendo por padrinhos Isabella Cossi Arbex e Carlo Fleury Feracin, e como padrinhos de consagração, Paloma Franca de Oliveira e Thomas Monteiro Marcka.
Na cerimônia, a presença dos avós maternos Sueli Cossi Arbex e Roberto Arbex Júnior, e paternos Jussara Cunha Fleury Feracin e Antônio Carlos Marques Feracin. Foto: MK ART VIDEO

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