Gente e Fatos

Batizado de Theo Arbex Feracin

Em São Paulo, na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, foi celebrado o batizado de Theo Arbex Feracin, primogênito do casal Gabriela Cossi Arbex Feracin e Felipe Fleury Feracin. Theo recebeu o sacramento do Batismo no domingo, dia 27 de junho, em celebração presidida pelo padre Carlos Jobed Malaquias Saraiva, tendo por padrinhos Isabella Cossi Arbex e Carlo Fleury Feracin, e como padrinhos de consagração, Paloma Franca de Oliveira e Thomas Monteiro Marcka.

Na cerimônia, a presença dos avós maternos Sueli Cossi Arbex e Roberto Arbex Júnior, e paternos Jussara Cunha Fleury Feracin e Antônio Carlos Marques Feracin. Foto: MK ART VIDEO