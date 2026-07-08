Painel: Sessão Extraordinária

Visita de Vinholi

O pré-candidato a deputado federal Marco Vinholi (Republicanos) e ex-secretário de Desenvolvimento Regional do governo do Estado, esteve no município esta semana quando foi recebido pelo ex-prefeito Amarildo Duzi Moraes. Eles gravaram um vídeo em frente ao Poupatempo, que Vinholi ajudou a trazer para Vargem Grande do Sul e Amarildo o está apoiando para deputado federal.

Cidadão Vargengrandense

O deputado federal Miguel Lombardi (PL) recebeu esta semana o título de Cidadão Vargengrandense aprovado pela Câmara Municipal. A entrega ocorreu no gabinete do prefeito Celso Ribeiro com a presença de vários diretores e lideranças e também dos vereadores Gustavo Bueno e Vanessa Martins, ambos do PL.

Homenagem

O ex-vereador e advogado Alex Meglorini Mineli foi homenageado tendo o seu nome dado a uma rua do município. A rua fica no Jd. Nova Canaã. Também foram homenageadas as senhoras Josefa Veloso Loiola e José Carlos Leone Filho e Antônio Canato. Todos no mesmo bairro.

Sessão extraordinária

Nesta sexta-feira, 3 de julho, foi realizada a 7ª sessão extraordinária do ano na qual foram votados três projetos. Um de crédito adicional de R$ 1,380 milhão, referente a emendas parlamentares para custeio de exames; outro crédito adicional de R$ 200 mil para aquisição de equipamentos hospitalares para a maternidade do Hospital de Caridade e outro projeto de lei aumentando o número de vagas para fisioterapeutas da cidade, passando de 14 para 18 vagas.

Viralizou

O vídeo postado pela Gazeta de Vargem Grande no seu Instagram sobre a remoção de uma carpa cabeçuda na Represa Eduíno Sbardellini esta semana, viralizou nas redes sociais atingindo mais de 300 mil visualizações e cinco mil curtidas, além de mais de 90 comentários e 4.500 compartilhamentos.