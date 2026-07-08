GCM salva bebê de 7 dias engasgada

Uma bebê de apenas sete dias de vida foi salva na noite desta terça-feira, 8 de julho, graças à intervenção rápida da Guarda Civil Municipal (CM) de Vargem Grande do Sul. Por volta das 19h55, um casal chegou desesperado à Base da GCM pedindo socorro para a filha recém-nascida, que havia se engasgado e não conseguia respirar.

Sem tempo a perder, a GCM Carvalho, no Cecom, iniciou imediatamente os procedimentos de primeiros socorros e realizou a manobra de desobstrução das vias aéreas da bebê. A intervenção foi decisiva: a respiração da recém-nascida foi restabelecida ainda na base, antes mesmo da chegada do resgate. Cada segundo contava, e a atuação imediata do agente fez a diferença entre a vida e uma tragédia

Poucos minutos depois, a equipe da VTR 04, composta pelo GCM Francisco e pelo Subinspetor Garcia, chegou ao local e deu continuidade ao atendimento, avaliando o estado da criança. Em seguida, a bebê foi encaminhada pelos familiares ao hospital em São João da Boa Vista, onde permaneceu em observação sob os cuidados da equipe médica de plantão. Posteriormente, os pais informaram à GCM que a criança foi liberada e passa bem.

A GCM aproveita o episódio para reforçar a importância de que pais e mães de recém-nascidos busquem conhecimento sobre técnicas básicas de primeiros socorros, em especial a manobra de desengasgamento em bebês. Em situações de emergência, a população pode acionar a Guarda Civil Municipal pelos telefones 153 ou 199. Em casos como esse, ligar imediatamente e agir com rapidez pode ser determinante para preservar uma vida.