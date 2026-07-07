por Mario Poggio Junior

A edição do Jornal “A Imprensa”, de 19 de janeiro de 1958, publicou o Hino do Estudante, de autoria do Maestro Malatesta (música) e Tomás Olive (letra), elaborado em homenagem ao futuro Colégio Alexandre Fleming, que era assim (grafia original):

HINO DO ESTUDANTE

Inda fracos na arena da vida,

Somos bravos heróis do porvir!

O futuro de luz nos convida

A estudar, trabalhar, progredir!

O porvir está perto, fulgente,

Já podeis divisá-lo com fé!

Estudante, eia! À frente! Eia! À frente!

O Brasil, levantai-o de pé

Estudante! Estudante!

Ao Brasil, dai-lhe vida, daí Fé!

Estudante! Estudante!

O Brasil, levantai-o de pé!

Orgulhoso o Brasil, há-de um dia

Elevar-se fulgente de luz!

Nós iremos em frente, à porfia,

A lutar pela Terra da Cruz!

É nas letras que a terra querida

Elevar-se há-de sempre avante!

Nós lutando em luta renhida

Há-de a pátria vencer triunfante!

Estudante! Estudante!

Ao Brasil, daí-lhe vida, daí fé!

Estudante! Estudante!

O Brasil, levantai-o de pé!

O Brasil quer a luz da verdade,

Honra e glória, virtude e saber,

Que as leis que nos dêm liberdade,

A família unida quer ver!

O porvir está perto fulgente,

Já podeis divisá-lo com fé!

Estudante! Eia! À frente! Eia! À frente!

O Brasil, levantai-o de pé!

Estudante! Estudante!

Ao Brasil, dai-lhe vida, daí fé!

Estudante! Estudante!

O Brasil, levantai-o de pé!