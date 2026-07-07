por Mario Poggio Junior
A edição do Jornal “A Imprensa”, de 19 de janeiro de 1958, publicou o Hino do Estudante, de autoria do Maestro Malatesta (música) e Tomás Olive (letra), elaborado em homenagem ao futuro Colégio Alexandre Fleming, que era assim (grafia original):
HINO DO ESTUDANTE
Inda fracos na arena da vida,
Somos bravos heróis do porvir!
O futuro de luz nos convida
A estudar, trabalhar, progredir!
O porvir está perto, fulgente,
Já podeis divisá-lo com fé!
Estudante, eia! À frente! Eia! À frente!
O Brasil, levantai-o de pé
Estudante! Estudante!
Ao Brasil, dai-lhe vida, daí Fé!
Estudante! Estudante!
O Brasil, levantai-o de pé!
Orgulhoso o Brasil, há-de um dia
Elevar-se fulgente de luz!
Nós iremos em frente, à porfia,
A lutar pela Terra da Cruz!
É nas letras que a terra querida
Elevar-se há-de sempre avante!
Nós lutando em luta renhida
Há-de a pátria vencer triunfante!
Estudante! Estudante!
Ao Brasil, daí-lhe vida, daí fé!
Estudante! Estudante!
O Brasil, levantai-o de pé!
O Brasil quer a luz da verdade,
Honra e glória, virtude e saber,
Que as leis que nos dêm liberdade,
A família unida quer ver!
O porvir está perto fulgente,
Já podeis divisá-lo com fé!
Estudante! Eia! À frente! Eia! À frente!
O Brasil, levantai-o de pé!
Estudante! Estudante!
Ao Brasil, dai-lhe vida, daí fé!
Estudante! Estudante!
O Brasil, levantai-o de pé!