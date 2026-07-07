Ação em prol do Hospital sorteia camisa do Palmeiras

O Hospital de Caridade está promovendo uma Ação Entre Amigos para arrecadar recursos destinados à manutenção dos atendimentos prestados à comunidade. A doação mínima é de R$ 100,00, e os participantes concorrem a uma camiseta oficial da Sociedade Esportiva Palmeiras, atual campeão paulista e líder do Campeonato Brasileiro 2026, autografada pelos jogadores e pela comissão técnica de 2026.

Os números podem ser adquiridos na Papelaria Menil e com José Geraldo Ramazotti, pelo telefone (19) 98295-2882. O sorteio será realizado no dia 8 de agosto, pela Loteria Federal.