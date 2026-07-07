Homem é preso por importunação sexual no Centro

Um homem foi preso em flagrante por importunação sexual na manhã desta segunda-feira, 7 de julho, na Avenida Evelyn Mendonça de Figueiredo, no Centro de Vargem Grande do Sul. A ocorrência foi registrada às 7h48 pelo Cabo PM Leite e pelo Cabo PM Salomão, após duas mulheres acionarem a equipe durante o patrulhamento.

As vítimas relataram que caminhavam pela via quando um homem saiu de uma rua transversal em direção a elas com o órgão genital exposto e em ato de automasturbação. As duas viraram e se afastaram antes que ele se aproximasse, mas foram capazes de identificar o autor aos policiais. Em diligências, a equipe localizou e abordou o suspeito. A busca pessoal não revelou nada de ilícito, mas, questionado, ele afirmou que apenas coçava suas partes íntimas. Diante do relato das vítimas, foi dada voz de prisão pelo crime de importunação sexual.

O autor foi encaminhado ao pronto atendimento local para laudo médico cautelar. A ocorrência foi apresentada à Delegacia de Polícia Civil de Vargem Grande do Sul, onde o delegado Antônio Carlos Pereira Junior ratificou a prisão em flagrante e registrou o boletim de ocorrência por importunação sexual.