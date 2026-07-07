Adolescente engole crack durante fuga e é apreendido na Vila Santa Terezinha

Um adolescente foi apreendido na tarde desta segunda-feira, 7 de julho, por ato infracional análogo ao tráfico de drogas na Vila Santa Terezinha, em Vargem Grande do Sul. A ocorrência foi registrada às 13h36 pelo Cabo PM Leite e pelo Cabo PM Salomão, após denúncia anônima de que um indivíduo comercializava entorpecentes pela Rua São José, conduzindo uma bicicleta preta e trajando camiseta vermelha com bermuda estampada preta.

Ao avistar a viatura, o suspeito colocou algo que segurava nas mãos na boca e empreendeu fuga de bicicleta por diversas ruas do bairro. Foi abordado na Rua Leoba Kemp Peixoto e identificado como adolescente. A busca pessoal revelou apenas um celular, mas, questionado, ele confessou realizar o tráfico de drogas no local há aproximadamente dois anos e admitiu ter engolido pedras de crack durante a fuga para evitar a apreensão. Informou ainda ter mais entorpecentes em casa.

No guarda-roupa do quarto foram encontrados uma porção de maconha, fragmentos da mesma substância, uma tesoura e R$ 940,00 em cédulas de diversos valores. No quintal, escondido junto ao muro, os policiais localizaram um kit com dez pedras de crack embaladas e prontas para venda. Questionado novamente, o adolescente confirmou que os entorpecentes eram destinados à comercialização e que o dinheiro era proveniente do tráfico.

Foi dada voz de apreensão e o adolescente foi apresentado à Delegacia de Polícia Civil local. O delegado Antônio Carlos Pereira Junior elaborou o boletim de ocorrência por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Pela delegacia, os entorpecentes foram pesados e registrados como 6 gramas de maconha e 3 gramas de cocaína. O adolescente foi liberado para o pai.