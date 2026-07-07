Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu Leny Carril Corsi

Faleceu Leny Carril Corsi, aos 98 anos de idade, no dia 1º de julho. Leny pertenceu a uma das famílias mais tradicionais de Vargem Grande do Sul, era filha de dona Iracema Fontão Carril e do professor e industrial Francisco Ribeiro Carril que foi um dos principais prefeitos de Vargem Grande na década de 50. Era viúva do médico dr. Lauro Corsi – que foi provedor e diretor clínico do Hospital de Caridade na década de 40, deixa os filhos Lauro, Lenise, Liliana e Luciano, a neta Laura e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 2, no Cemitério da Saudade.

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Faleceu José Carlos Ribeiro, aos 67 anos de idade, no dia 27 de junho. Residia em Vinhedo; deixou a esposa Lúcia, os filhos Naiara e Narali, o genro Gustavo, os irmãos Vera proprietária da loja Fortaleza Modas, César e Wagner. Seu sepultamento foi realizado no dia 27 de junho no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu José Cornélio da Silva, aos 82 anos de idade, no dia 27 de junho. Deixou filhos, genros, noras, netos e bisneta. Seu sepultamento foi realizado no dia 28, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Cleide Tonetti Marques, aos 69 anos de idade, no dia 29 de junho. Residia no Jardim Santa Marta; deixou o marido Leonildo Marques; os filhos Júnio, Jeam, Jania, Jaime e Júlio; e a neta Amanda. Seu sepultamento foi realizado no dia 29, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Geraldo Aquino de Almeida, aos 86 anos de idade, no dia 30 de junho. Residia no Jardim Dolores; deixou a esposa Arlinda Carnarolli, os filhos Sônia e Denílson, netos, bisnetos e irmã. Seu sepultamento foi realizado no dia 30, no Cemitério Municipal de São Boa Vista.

Faleceu Nilse Fernandes Oliveira Calcagnoto, aos 74 anos de idade, no dia 30 de junho. Deixou as filhas Elaine e Edimara, irmãs, sobrinhos, netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 1º de julho, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Marli Gasparini Sacramento, aos 88 anos de idade, no dia 30 de junho. Marli deixa as irmãs Carminha, Veide, Nilza, Vilma e Regina, sobrinhos e familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 1º de julho, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Maria Aparecida Rodrigues, aos 81 anos de idade, no dia 1º de julho. Residia na Vila Santana; era viúva de Apparecido Rodrigues, deixa os filhos Marcos, Patrícia e José Romualdo, netos, bisnetos e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 1º, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Ilza Porto dos Santos, aos 68 anos de idade, no dia 1º de julho. Residia no Jardim Primavera, deixou o marido José Roberto; os filhos Marilsa, Nestor e Ordilei; netos; irmãos e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 2, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Vita Divina Marcelino da Silva, a Dona Vita, aos 77 anos de idade, no dia 2 de julho. Era viúva de Benedicto da Silva; deixou os filhos Paulo e Ana. Era mãe também de Sérgio já falecido; deixa ainda nora, genro, netos e bisneta. Seu sepultamento foi realizado no dia 3, no Cemitério Parque das Acácias.

Fotos: Arquivo Pessoal

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Falecimentos em São Sebastião da Grama

Faleceu Leonel Vieira do Prado, conhecido por Nere, aos 86 anos de idade, no dia 19 de junho. Seu sepultamento foi realizado no dia 20, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Edime Ferreira, aos 85 anos de idade, no dia 20 de junho. Seu sepultamento foi realizado no dia 20, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Maria Ivone de Melo Périco, aos 81 anos de idade, no dia 23 de junho. Seu sepultamento foi realizado no dia 23, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.