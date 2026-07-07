GCM resgata cavalo que caiu dentro de um lago

Pela segunda vez em menos de uma semana, a Guarda Civil Municipal de Vargem Grande do Sul foi acionada para resgatar um equino. Desta vez o animal caiu em um lago. A ocorrência foi atendida na manhã desta segunda-feira, 7 de julho, pelo GCM Francisco e pelo Subinspetor Garcia.

Segundo as informações apuradas no local, o animal se assustou durante uma montaria e caiu no lago. A pessoa que o conduzia também foi ao solo, mas não sofreu ferimentos. O equino ficou preso na lama sem conseguir se movimentar, exigindo intervenção imediata.

A operação de resgate foi mais complexa do que a anterior e exigiu o emprego de cordas, além do apoio de um guincho e de um trator cedidos por proprietários de máquinas da região. Com o trabalho conjunto, o animal foi retirado com segurança e levado a um terreno firme. Toda a operação contou com o acompanhamento de um médico-veterinário, que avaliou o estado de saúde do equino e assumiu os cuidados clínicos necessários após o resgate.

Foto: GCM