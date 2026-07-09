Casal é preso por tráfico após fuga de moto na Vila Santa Terezinha

Um casal foi preso em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico na madrugada desta quinta-feira, 9 de julho, na Avenida Manoel Gomes Casaca, na Vila Santa Terezinha, em Vargem Grande do Sul. A ocorrência foi registrada às 0h25 pelo Cabo PM Salomão e pelo Cabo PM Márcio, com apoio dos Guardas Civis Municipais Toneto, Melo e Pereira.

Durante patrulhamento, os policiais avistaram uma motocicleta Yamaha Factor preta, ocupada por um homem e uma mulher, ambos já conhecidos da equipe por envolvimento com o tráfico de drogas. Ao perceber a aproximação da viatura, o condutor adentrou a Avenida Manoel Gomes Casaca na contramão em tentativa de fuga, mas foi acompanhado e abordado com o apoio da equipe da Guarda Civil Municipal (GCM). Na busca pessoal, foram encontrados com o condutor cinco porções de cocaína embaladas e prontas para venda, um celular e R$ 532,00 em cédulas. Com a passageira, apenas um celular. Questionados, ambos admitiram que se dirigiam a um usuário para entregar os entorpecentes, a R$ 50,00 cada porção, e confirmaram ter mais drogas em casa.

Em diligência até a residência do casal, o condutor indicou o local onde estavam guardadas as drogas. No guarda-roupa do quarto, os policiais localizaram 17 porções de cocaína, quatro porções de maconha, uma pedra bruta de crack, uma balança de precisão, um prato, uma colher, uma espátula, uma tesoura com resquícios de drogas, diversas embalagens vazias tipo ziplock, um celular Samsung, anotações relacionadas ao tráfico, dois rolos de fita isolante e R$ 605,95 entre cédulas e moedas.

Foi dada voz de prisão em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. O casal foi encaminhado ao pronto atendimento local para laudos cautelares e, em seguida, apresentado ao plantão policial de São João da Boa Vista. O delegado Guilherme Risso Teodoro ratificou a prisão em flagrante, e ambos permaneceram presos à disposição da Justiça. A motocicleta foi apreendida criminalmente e recolhida ao pátio de São João da Boa Vista.