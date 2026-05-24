Dois homens foram presos por tráfico na Rua Virgílio Forlin

Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas na noite de segunda-feira, 19 de maio, na Rua Virgílio Forlin, em Vargem Grande do Sul. A ocorrência foi registrada às 22h48 e resultou na apreensão de maconha, uma motocicleta e outros materiais relacionados ao tráfico nas residências dos dois detidos.

A abordagem foi realizada pelo cabo PM Wesley e pelo soldado PM Emiliano, que patrulhavam a região quando avistaram uma motocicleta com dois ocupantes trafegando no contrassenso. Ao perceber a presença da viatura, os dois tentaram fugir, mas foram interceptados e submetidos a busca pessoal. Com um deles foram encontradas duas porções grandes de maconha e um aparelho celular; com o segundo detido, apenas um celular. A motocicleta, de placa HDC 8B39, foi apreendida administrativamente.

Durante a abordagem, os dois admitiram que levariam a droga a um usuário em uma empresa próxima ao local e revelaram ter mais entorpecentes em suas residências. As informações levaram os policiais a realizar buscas nos dois endereços. Na casa de um deles foram apreendidos um saco com grande quantidade de maconha a granel, uma porção já embalada, uma faca com resquícios da droga, balança, plástico filme, um caderno com anotações e R$ 190,00 em espécie.

Na residência do outro envolvido, o pai autorizou a entrada dos policiais, que localizaram na gaveta do guarda-roupa 14 porções de maconha. Diante das evidências, ambos receberam voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas. Os dois foram levados à UPA de São João da Boa Vista onde foram atendidos para elaboração dos laudos cautelares.

Em seguida, foram encaminhados à delegacia de plantão de São João da Boa Vista. O delegado Caio Ricardo Alves ratificou a prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Os dois foram recolhidos à cadeia pública do município.