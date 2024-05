Segue internado homem que sofreu queda no Rio Pardo Expo Show

Pedro Viana Agrizzi, 37 anos, gerente do Banco do Brasil de São Sebastião da Grama, segue internado em São José do Rio Pardo, segundo informações do jornalista Gabriel Fécchio. Na noite da última sexta-feira, dia 17, Agrizzi sofreu ferimentos no tórax e teve um pulmão perfurado, conforme dados do G1, após o piso da arquibancada onde estava assistindo a um show na Expo Rio Pardo ceder. Agrizzi sofreu uma queda de cerca de 5 metros de altura.

A vítima foi socorrida pela equipe do evento ao pronto-socorro de São José do Rio e de lá foi transferida para a Unidade de Terapia Intensiva do Hospital São Vicente. Foi registrado Boletim de Ocorrência e na manhã de sábado, dia 18, o local foi periciado.

Ao G1, a publicitária Nayara, esposa de Agrizzi, comentou que o piso de madeira da arquibancada rompeu quando seu marido retornava do banheiro. “Ele viu um amigo [e foi brincar, tipo assustando ele], aí rompeu ele caiu 5 metros. Eu vi ele e de repente ele sumiu. Fui correndo e vi o buraco”, disse.

“Chamei o bombeiro, foi tudo muito rápido, o socorro foi muito prestativo. Pedi a uma amiga para ir com ele na ambulância porque o carro estava no estacionamento, não consegui sair. Uma amiga acionou a GCM (Guarda Civil Municipal), que me buscaram no estacionamento e me levaram na viatura”, relatou ao G1.

Agrizzi está internado e seu estado é considerado estável.

Organização

A organização do Rio Pardo Exposhow emitiu uma nota oficial em que lamentou o acidente e informou que após o ocorrido, as equipes permanentes de segurança e primeiros socorros do evento, compostas por equipe médica e bombeiros civis, prestaram os primeiros atendimentos ainda no local.

“Neste momento, a organização do evento se solidariza com a família e está empenhada em prestar toda a assistência necessária aos envolvidos. Ainda, os organizadores reiteram o compromisso com a segurança de todos e se colocam à disposição das autoridades competentes para as apurações necessárias”, comunicou a organização.



Esposa da vítima, Nayara falou sobre o acidente. Foto: Reportagem G1