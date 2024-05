Cai o número de eleitores em Vargem Grande do Sul

As eleições municipais que acontecerão em outubro deste ano, terão 1.350 eleitores a menos para eleger os dirigentes da cidade – prefeito, vice-prefeito e vereadores, conforme consta do Cadastro Eleitoral da 229ª Zona/SP divulgada pela Justiça Eleitoral esta semana. Na última eleição que aconteceu em 2022 para escolha de presidente da República, governador do Estado, senadores e deputados, votaram 32.115 eleitores inscritos na Comarca.

Também nas eleições municipais que aconteceram em 2020, mesmo durante a pandemia, o número de eleitores vargengrandenses foi maior, votaram naquele pleito que reelegeu o atual prefeito Amarildo Duzi Moraes, 31.821 eleitores; 1.056 eleitores a mais do que os que votarão em outubro próximo.

As causas para a diminuição do número de eleitores podem estar no cancelamento que ocorreu nos últimos cinco anos, sendo que 6.518 eleitores da cidade tiveram seus títulos cancelados, sendo os três principais motivos óbitos, cancelamento por não ter votado nas três últimas eleições ou não ter feito a revisão biométrica. Quem não fez a biométrica até 2019, teve o título cancelado.

Também estão com os títulos suspensos 572 eleitores, que são os que têm condenações criminais ou os conscritos, ou seja, eleitores que estão cumprindo o serviço militar obrigatório, que também não poderão votar em outubro.

Eleitor que não cadastrou biometria, mas está em situação regular poderá votar em outubro

Conforme noticiado pelo jornal Folha de São Paulo, edição do dia 13 de maio, o eleitor que possui título eleitoral e está com sua situação regular, mas não cadastrou a biometria, poderá votar normalmente nas eleições de outubro.

A biometria foi implantada para todos que tiraram o primeiro título de eleitor e aqueles que estavam irregulares e ainda não tinham os dados cadastrados. A medida segundo o Tribunal Superior Eleitoral visa dar mais precisão ao reconhecimento do votante e evitar filas.

Só fica impedido de votar o eleitor que não foi ao cartório eleitoral após convocação pela Justiça Eleitoral para a revisão biométrica. Segundo o TSE, títulos emitidos em momento de suspensão da coleta biométrica, como na pandemia, precisavam ter realizado o cadastramento dos dados, podendo estar em situação de irregularidade.

Se o eleitor estiver em dúvida se seu documento foi cancelado ou não, pode acessar a página do TSE ou do Tribunal Regional Eleitoral do seu estado, clicar na aba “Serviços” e fazer a consulta em “Situação Eleitoral”. Também é possível verificar os dados no aplicativo e-Título.

Também quem não votou e não justificou apenas em 2022, segundo a matéria, poderá votar em outubro deste ano, mesmo sem ter regularizado sua situação.