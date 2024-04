Painel: No Cidadania

No Cidadania

O ex-vereador Wilsinho Fermoselli filiou-se recentemente no partido Cidadania e teve a assinatura “abonada” pelo vice-prefeito Celso Ribeiro do Republicanos e do vereador Guilherme Nicolau (MDB). Os três políticos são pré-candidatos às eleições de outubro. Wilsinho vai tentar a sua eleição como vereador e Celso e Guilherme como prefeito e vice.

Muito trabalho

Com o fechamento da janela partidária e o prazo para filiações na semana passada para quem queria ser candidato nas eleições de outubro, o trabalho foi intenso nos partidos políticos da cidade, com os candidatos aos cargos de prefeito e vice buscando pessoas para se candidatarem ao cargo de vereador. Quanto mais candidatos a vereador, mais votos podem ser carreados para as chapas dos candidatos a prefeito e vice.

Veto parcial

O presidente Lula (PT) vetou parcialmente o projeto de lei sobre as saídas temporárias de presos do semiaberto, mantendo o benefício em datas como o Dia das Mães, Páscoa e Natal. O Congresso havia aprovado a proibição das saidinhas.

A saída temporária é concedida a determinados presos há 40 anos no Brasil, cuja finalidade maior é o preso visitar a família. No Natal, menos de 5% dos presos não voltaram, taxa considerada baixa pelos especialistas. O veto do presidente pode ser derrubado pelo Congresso.

Na Índia, ele miou

Saudado pelos bolsonaristas no Brasil por sua atitude contra o Supremo Tribunal Federal, Elon Musk, dono da rede social X, antigo Twitter, apagou tuítes na Índia por ordem do governo. Questionado, disse que não podia violar as leis daquele país. No Brasil, o bilionário entusiasta da extrema direita entrou em atrito com as autoridades brasileiras, denunciando uma “ditadura judicial”, mas afinou no caso igual acontecido na Índia.

Luz no fim do túnel

Os casos de dengue em Vargem Grande do Sul felizmente estão começando a cessar e já é possível visualizar uma luz no fim do túnel. De acordo com o informado pela Prefeitura Municipal, até quinta-feira, dia 11, último balanço, haviam 2.575 casos positivos da doença. Das 5.218 notificações registradas, 2.643 casos deram negativo. No dia 3, haviam 2.421 positivos, então em 8 dias, 154 casos foram registrados. Até a semana anterior, estavam sendo registrados mais de 200 casos por semana.