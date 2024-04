Empresário pretende disputar vaga na Câmara Municipal

Terminado o período de filiação partidária e com a aproximação das eleições municipais que acontecerão no dia 6 de outubro, domingo, muitos vargengrandenses já se declararam pré-candidatos ao cargo de vereador. É o caso do empresário Lindoma Gonçalves Loiola, 50 anos, ligado ao ramo alimentício de cesta básica e que também atua no setor imobiliário, com vários prédios e casas de aluguéis.

O próximo passo de quem é pré-candidato, é após as convenções partidárias que acontecerão de 20 de julho a 5 de agosto, ter seu nome registrado até o dia 15 de agosto de 2024, junto à Justiça Eleitoral, para poder dar início de fato à sua campanha, estando liberado para pedir votos para sua eleição ao cargo de vereador ou prefeito e vice.

A Gazeta de Vargem Grande pretende realizar várias matérias mostrando estes pré-candidatos, entrevistando-os, para que a sociedade vargengrandense possa conhecer um pouco os futuros políticos que vão ajudar a administrar a cidade, uma vez que será curto o espaço entre aprovação das candidaturas e a eleição.

É o caso do pré-candidato Lindoma, nascido no dia 21 de agosto de 1973, na cidade de Tauá-CE e que veio para Vargem Grande do Sul aos 16 anos, para fazer companhia aos seus dois irmãos que aqui já residiam e trabalhavam no ramo de vendas autônomas.

Foi nesta atividade, de vendas, que Lindoma descobriu seu potencial para o comércio. Nela foi ganhando confiança e experiência e dois anos após, passou a trabalhar por conta própria, montando sua empresa e atuando no comércio de produtos de limpeza em vendas domiciliares.

“Foi um processo longo, depois trabalhei com vendas de utensílios de alumínio, enxovais, cama, mesa e banho. Me tornei conhecido, criei uma grande clientela e passei a atuar em toda a região, chegando nesta época a ter cerca de 40 funcionários vendendo em várias cidades do Leste Paulista e do Sul de Minas”, disse à reportagem da Gazeta.

Sentindo que era o momento de fazer mudanças no ramo em que atuava, vendo crescer o promissor mercado de alimentos, Lindoma aproveitou toda sua estrutura, a logística e clientela, montando em 2010 a Cesta Básica Colibri e também a Cesta Básica do Lindoma. “Nesta época eu já tinha uma equipe de vendedores consolidada, tinha meus veículos próprios para a realização das vendas e entregas junto aos domicílios, com centenas de clientes consumindo os principais produtos da nossa cesta básica, com bons preços e facilitando o pagamento para as famílias”, comentou.

Foi neste ramo que se destacou, consolidando sua empresa, construindo sua sede própria no Jd. Santa Marta e diversificando seus investimentos, todos realizados em Vargem Grande do Sul, principalmente no setor imobiliário.

Um verdadeiro ‘self made man’, Lindoma alcançou o sucesso por conta própria, superando obstáculos com seu esforço e inteligência e hoje está à frente a mais um desafio, de como pré-candidato a vereador, realizar seu sonho e buscar através da vivência política, retribuir, segundo suas próprias palavras, “tudo que Vargem Grande do Sul me proporcionou ao me acolher como um dos seus filhos”.

Cidadão Vargengrandense, após receber a honraria concedida pela Câmara Municipal, uma indicação do vereador Fernando Corretor em 2018, Lindoma sente-se realizado no atual momento de sua vida. É pai de quatro filhos, Micaele, Michele e Maíra e o jovem Leonardo. Não esconde o orgulho de ter proporcionado através de seu trabalho, o diploma de Medicina às filhas Micaele e Michele, hoje já formadas e trabalhando como médicas, sendo que Michele Loiola presta serviços médicos nos postinhos de saúde e no PPA de Vargem Grande do Sul e Micaele Loiola mora em São Paulo, onde trabalha dando plantões nos hospitais da capital.

Já a filha Maíra Loiola, mais jovem, ingressou este ano também no curso de Medicina, estudando na UNINOVE em São Paulo e o jovem Leonardo Loiola de 12 anos, cursa a Escola D. Pedro II em Vargem Grande do Sul.

Filiado ao partido Cidadania, Lindoma é pré-candidato a vereador e apoia as pré-candidaturas a prefeito e vice de Celso Ribeiro (Republicanos) e Guilherme Nicolau (MDB). “É a primeira vez que coloco meu nome para ser candidato a vereador pela nossa Câmara Municipal. Estou esperançoso e confiante que terei minha pretensão de ser candidato aprovada pelo partido e através das amizades que construí ao longo de minha vida e a boa convivência que tenho com o grande número de conterrâneos nordestinos que moram em nossa cidade, acho que terei sucesso e poderei contribuir com o desenvolvimento desta cidade que me acolheu e onde construí minha vida”, declarou à reportagem.